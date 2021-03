Kosmiczna oferta dla Kyliana Mbappe! Real Madryt i Liverpool mogą o takich kwotach tylko pomarzyć

Zagraniczne media niejednokrotnie informowały o zainteresowaniu Kylianem Mbappe ze strony Realu Madryt. Kilka dni temu "Marca" wykluczyła nawet możliwość powrotu do Hiszpanii Cristiano Ronaldo, ponieważ priorytetem klubu jest pozyskanie Francuza lub Erlinga Brauta Haalanda. Tymczasem jak donosi "L'Equipe", PSG może znacznie utrudnić kupno 22-letniego napastnika, ponieważ sam zamierza mu złożyć ofertę nowego kontraktu.

Kylian Mbappe zwiększy swoje zarobki. Nowa oferta PSG może wykluczyć inne kluby!

Według francuskiej gazety Kylian Mbappe chciałby projektu sportowego, który pozwoli mu wygrywać rozgrywki na najwyższym poziomie. Między innymi ten aspekt miałby zostać wykorzystany przez środowisko piłkarza podczas negocjacji z Paris Saint-Germain. Obecnie 22-latek zarabia 25 milionów euro rocznie (brutto). Gdy jego umowa wejdzie w ostatni rok obowiązywania kwota ta wzrośnie do 26,6 mln.

"L'Equipe" poinformowało natomiast, że dyrektor sportowy - Leonardo - w nowej umowie zaproponuje zarobki na poziomie 30 mln euro brutto rocznie! Tak wysokie zarobki Mbappe mogą wykluczyć z wyścigu po zawodnika m.in. Real Madryt czy Liverpool. Obecnie Francuz jest drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w Ligue 1. Pierwsze miejsce zajmuje Neymar z 36 mln euro rocznie.

W kontekście rozgrywek na najwyższym poziomie, w piątek Paris Saint-Germain poznało swojego kolejnego rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Piłkarze Mauricio Pochettino zmierzą się z Bayernem Monachium, z którym przegrali zeszłoroczny finał 0:1 po bramce Kingsleya Comana. Pierwsze spotkania odbędą się 6-7 kwietnia.

Aktualny kontrakt Kyliana Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Z Paris Saint-Germain napastnik związany jest od 2018 roku, gdy trafił do stolicy Francji z AS Monaco. Według portalu Transfermarkt.de 22-latek jest obecnie wart 180 mln euro.