Arkadiusz Milik wskazał swojego pierwszego wielkiego idola. "Uwielbiałem"

Arkadiusz Milik wraca do formy po półrocznej przerwie w grze, na jaką został skazany jesienią w Napoli. W styczniu Polak przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Olympique Marsylia i jak na razie bardzo dobrze mu się tam powodzi. Zagrał do tej pory w siedmiu spotkaniach, w których zdobył cztery bramki.

Arkadiusz Milik udzielił niedawno głośnego wywiadu francuskiemu "L'Equipe". Opowiedział m.in. o planach na przyszłość, które niespecjalnie spodobały się kibicom Olympique Marsylia. - Na razie myślę o Marsylii, ale mam jednak marzenia. Moim celem jest grać w największych klubach na świecie. Zadaję sobie pytanie: co mam zrobić dziś lub jutro, aby być tam za dwa miesiące albo za dwa lata? Chcę się rozwijać i sprawić, by w Marsylii zapamiętali mnie jako znakomitego napastnika - mówił.

Milik w wywiadzie opowiedział o swoich piłkarskich wzorcach. Wskazał dwóch piłkarzy. - Moim pierwszym idolem był Thierry Henry, gdy grał w Arsenalu. To jeden z najlepszych napastników w historii i uwielbiałem jego grę. Potem przyszedł czas na Cristiano Ronaldo, gdy trafił do Manchesteru United - ujawnił Milik.

Dodał także, że interesuje się wieloma innymi sportami, nie tylko piłką nożną. Podziwia słynnego koszykarza NBA LeBrona Jamesa. - Wciąż gra na fenomenalnym poziomie w wieku 36 lat i to mnie bardzo inspiruje. Podpatruję u niego jak jeść, co jeść, jak trenować, jak dbać o ciało. Interesuje mnie nawet aspekt psychiczny - powiedział napastnik. Wytłumaczył także, co jest dla niego najważniejsze, aby utrzymywać wysoki poziom. - Najważniejsza jest chęć doskonalenia się w każdym wieku. Kiedy kochasz swój sport, to ciągle chcesz być lepszy. To prosty wybór gdy lubisz to, co robisz - zakończył reprezentant Polski.