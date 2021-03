Trener nagle zdjął Di Marię i przekazał mu fatalną wiadomość. Piłkarz był w szoku [WIDEO]

Di Maria już w 62. minucie opuścił boisko (zmienił go Leandro Paredes) po rozmowie Mauricio Pochettino z dyrektorem sportowym Leonardo. Tak wczesna zmiana miała związek z włamaniem, do którego doszło w domu piłkarza. Trener PSG odprowadził piłkarza do szatni, a prowadzenie zespołu przekazał swojemu asystentowi.

Dom Di Marii został okradziony

"RMC Sport" podaje szczegóły napadu rabunkowego na dom Di Marii. "Doszło do włamania do domu piłkarza w trakcie spotkania. W tym czasie w posiadłości przebywała rodzina Argentyńczyka" - napisał francuski portal. Później przekazano, że rodzinie Di Marii nic się nie stało, a łupem złodziei padły dobra materialne.

Wiadomość o włamaniu do domu wstrząsnęła Di Marią, który jeszcze w trakcie trwania spotkania PSG z Nantes od razu pojechał do swojej rodziny. Francuska prasa podała, że ofiarą napadu zostali również rodzice innego piłkarza PSG, Marquinhosa, którzy mieszkają w tej samej okolicy co Argentyńczyk.

Według doniesień "Le Parisien" rodzina Di Marii, która przebywała w domu w trakcie włamania, nic nie słyszała. Złodzieje ukradli rzeczy, które znajdowały się na piętrze w sejfie.

Zobacz moment zejścia Di Marii z boiska w meczu z Nantes i jego reakcję, gdy dowiedział się o włamaniu:

To już kolejne włamania do posiadłości piłkarzy PSG w ostatnich 18 miesiącach. Wcześniej doświadczyli tego również Sergio Rico, Thiago Silva i Eric Maxim Choupo Moting, obecnie gracz Bayernu Monachium.

Pochettino wyjaśnił przyczyny porażki z Nantes. "Spadek energii nie był normalny"

Mauricio Pochettino ujawnił, że te dwa incydenty związane z włamaniami mogły pozostawić ślad w psychice piłkarzy, którzy sensacyjnie przegrali z Nantes 1:2 znajdującym się w strefie spadkowej przed meczem z PSG. - Są sytuacje pozasportowe, które się wydarzyły. Trzeba to wziąć pod uwagę. To nie jest wymówka, ale spadek energii nie był normalny. Rozmawialiśmy z piłkarzami, ale nie o piłce nożnej. Jutro będziemy mieli na to czas - powiedział na konferencji prasowej trener PSG.

Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Julian Draxler w 42. minucie. Dla gości gole w drugiej połowie strzelali Randal Kolo w 59. minucie i Moses Simon w 71. minucie. PSG po przegranej zajmuje 2. miejsce w tabeli i traci trzy punkty do lidera Lille. Trzeci jest Lyon, który ma tyle samo punktów, co klub z Paryża.

Angel Di Maria w poprzednim tygodniu podpisał nowy kontrakt z PSG i zostanie w klubie do końca czerwca 2022 roku. 33-letni skrzydłowy w barwach mistrza Francji zagrał już 249 razy i zdobył 87 bramek.