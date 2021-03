Miażdżąca opinia z Francji: Arkadiusz Milik jest zbyt inteligentny dla kolegów

Arkadiusz Milik jest bardzo chwalony przez francuskie media. Również portal "football365.fr" rozpływa się w komplementach pod adresem reprezentanta Polski, który w siedmiu spotkaniach w barwach Olympique Marsylia zdobył cztery bramki (sześć w lidze i jeden w Pucharze Francji). W sobotę strzelając gola w 46. minucie walnie przyczynił się do wygranej swojej drużyny u siebie z Brest 3:1.

"Jego zagrania czasem są zbyt sprytne dla reszty zespołu"

- Milik jest niewątpliwie dobrym wyborem w zimowym okienku transferowym. Już pokazał, że ma atuty i niezbędne umiejętności, by zaoferować OM słynnego „wielkiego napastnika”, którego mu brakuje. Polak ma naprawdę wyjątkowe cechy - pisze "football365.fr".

W rozmowie z tym portalem Jonatan MacHardy, dziennikarz telewizji RMC Sport przyznaje, że Milik jest zbyt inteligentny w swojej grze w porównaniu do swoich kolegów z drużyny. - Jest zdolny do precyzyjnych uderzeń, nieoczekiwań zagrań. To jest bardzo interesujące w jego grze. Czasami wydaje mi się, że jego zagrania są zbyt inteligentne, zbyt sprytne dla reszty zespołu - przyznaje MacHardy.

Dodaje również, że jeszcze trochę czasu minie, zanim koledzy zrozumieją styl gry Polaka. - Dostosowanie się do jego gry nowym partnerom może zająć trochę czasu. Marsylia już jednak zrobiła krok do przodu, odkąd na ławce pojawił się Jorge Sampaoli - dodaje MacHardy.

Olympique Marsylia po 29. kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Lille traci siedemnaście punktów i ma jeden mecz rozegrany więcej.