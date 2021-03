Co za gol Milika! Sam na niego zapracował! "To nie była bramkowa sytuacja"! [WIDEO]

Arkadiusz Milik trafił do klubu pogrążonego w kryzysie - finansowym, instytucjonalno-gabinetowym i sportowym. Na transfer Polaka nalegał Andre Villas-Boas, ale tego szkoleniowca na Stade Vélodrome już nie ma. Sezon Marsylii ma uratować Jorge Sampaoli. I na razie mu się to udaje. Kilka dni temu, w jego debiucie, Marsylia ograła 1:0 Stade Rennais. W sobotę Olympique znowu prowadzi (mecz jeszcze trwa) 1:0, a bramkę w doliczonym czasie pierwszej połowy zdobył Milik! I to naprawdę ładną!

- To nie była bramkowa sytuacja - mówił na żywo komentator Eleven Sports. - Milik stworzył tę akcję i wykończył w rewelacyjny sposób.

Skoro powiedział: "Mam nadzieję, że Leo do nas dołączył", to musiał przedłużyć kontrakt

Dla byłego napastnika Napoli to już czwarta bramka we Francji, ale trzecia w Ligue 1. To ważny mecz dla Marsylii, bo Olympique wciąż walczy o awans do Ligi Europy.

Tekst zostanie zaktualizowany po ostatnim gwizdku

