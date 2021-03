Skoro powiedział: "Mam nadzieję, że Leo do nas dołączył", to musiał przedłużyć kontrakt

Dotychczasowa umowa Argentyńczyka wygasała latem, ale Romano twierdzi, że Angel Di Maria porozumiał się z PSG i zostanie w Paryżu co najmniej do końca czerwca 2022 roku. To świetna wiadomość dla kibiców PSG, bo ofensywny pomocnik od lat stanowi o sile klubu.

W 2015 roku Manchester United sprzedał Di Marię za ponad 60 milionów euro. Do tej pory były gracz Realu Madryt i Benfiki rozegrał dla Paryżan 248 meczów, strzelił 87 goli i zaliczył 104 asyst. W obecnym sezonie, licząc wszystkie rozrywki, ma pięć bramek i 12 asyst.

PSG zajmuje dopiero drugie miejsce w lidze i traci dwa punkty do Lille. W zeszłym sezonie LM PSG dotarło do finału, ale przegrało tam z Bayernem Monachium. Teraz chcą powtórzyć sukces. I są na dobrej drodze, bo właśnie wyeliminowali Barceloną, rozbijając ją aż 5:2 w dwumeczu.

Messi trafi do PSG?

- Mam nadzieję, że Leo do nas dołączy. Jest na to duża szansa. Musimy być cierpliwi i czekać na rozwój wypadków - powiedział argentyński skrzydłowy PSG. Słowa te nie spodobały się oczywiście trenerowi Barcy, co dało się odczuć w jego wypowiedzi. - Dla mnie Di Maria pokazał brak szacunku. Mówienie tak dużo o kimś, kto nadal jest graczem Barcelony, jest niegodna. To błąd - powiedzial Ronald Koeman.