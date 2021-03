Prezes Olympique Marsylia chce zatrzymać Arkadiusza Milika! Podali klauzulę i jeden wyjątek

Olympique Marsylia przechodzi ostatnio bardzo ciężki okres. Drużyna zajmuje aktualnie dopiero 8. miejsce w tabeli, pożegnała się z Ligą Mistrzów już na etapie fazy grupowej, a ostatnio odpadli z Pucharu Francji z czwartoligowcem. Z powodu słabych wyników w lutym na ośrodek treningowy napadli kibice Olympique. Po tych wydarzeniach klub zdecydował się opuścić trener Andre Villas-Boas. Teraz zastąpić go ma były selekcjoner reprezentacji Argentyny Jorge Sampaoli.

Pod koniec stycznia nowym zawodnikiem Olympique Marsylia został napastnik reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik. Polak po półrocznej przerwie od grania w Napoli spowodowanej konfliktem z właścicielem klubu, Aurelio de Laurentisem zdołał się uwolnić i przeniósł się do Francji w ramach wypożyczenia. Pomimo kiepskiej postawy całej drużyny Milik bardzo dobrze zadomowił się na Stade Velodrome. W nowym zespole zagrał już w pięciu meczach, w których zdobył trzy bramki. Można podejrzewać, że byłoby ich więcej gdyby nie kontuzja, która wykluczyła go z gry w kilku spotkaniach.

W mediach wiele mówi się już na temat przyszłości polskiego napastnika. Marsylia w umowie wypożyczenia zobowiązała się do wykupu 27-latka po zakończeniu sezonu za około 8 milionów euro. Sam zawodnik miał się jednak porozumieć z aktualnym pracodawcą, że pozwolą mu wrócić do Serie A, jeżeli pojawi się oferta przekraczająca 12 milionów euro. Włodarze Olympique zauważyli dobrą postawę Milika na początku przygody z klubem i chcieliby go zatrzymać. Potwierdził to prezes Pablo Longoria. - Napastnik jest wypożyczony z Napoli i OM ma zagwarantowaną opcję wykupu. Obie strony muszą się dogadać, ale naszym zamiarem jest zatrzymanie Milika na przyszłość, ponieważ jest graczem światowej klasy - przyznał Longoria na wtorkowej konferencji.

Arkadiusz Milik przed przybyciem do Francji reprezentował barwy Napoli od 2016 roku. Dla klubu z Kampanii rozegrał 122 spotkania, w których zdobył 48 bramek. Jego rozwój we Włoszech dwukrotnie wstrzymywały zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Napastnik ma także na swoim koncie 56 meczów w reprezentacji Polski, w których zaliczył 15 trafień.

Sampaoli w środę zaliczył swój debiut w roli trenera Olympique Marsylia. Jego drużyna pokonała skromnie 1:0 Stade Rennes. Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Michael Cuisance w samej końcówce spotkania. Dario Benedetto, który zmienił wcześniej Arkadiusza Milika dośrodkował idealnie na głowę Francuza, który mocnym uderzeniem pokonał Alfreda Gomisa. Milik rozegrał raczej bezbarwne 70. minut. Jedyny celny strzał oddał w 34. minucie, ale bez problemu obronił go bramkarz gości. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Marsylii awansowała na 6. miejsce w tabeli ligowej, ale przed Sampaolim ewidentnie jeszcze bardzo dużo pracy.