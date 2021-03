Nietypowy kłopot Milika. Francuzi zdradzają, dlaczego Polak gra w tańszej koszulce niż koledzy

Na pierwszy rzut oka, strój Arkadiusza Milika wygląda tak samo jak jego kolegów. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak zauważyli Francuzi, Polak gra w replikach koszulek meczowych, w których występują jego koledzy. Strój naszego asa jest wykonany z gorszych materiałów, nieco szerszy i ma zgrzewane, a nie haftowane logo. Dlaczego 26-latek wybrał akurat tę a nie inną koszulkę?

Arkadiusz Milik gra w tańszych koszulkach niż jego koledzy. Co za tym stoi?

Francuzi stawiają trzy hipotezy. Pierwsza – Puma, sponsor techniczny Olympique Marsylia, mogła nie dostarczyć na czas partii strojów dla Arka. Druga – Milik woli grać w mniej obcisłych koszulkach, a takie są repliki, choć to mało prawdopodobny scenariusz, bo w Napoli 26-latek grał w bardzo dopasowanych strojach. Trzecia – to kwestia termoaktywności. Choć w profesjonalnych koszulkach wykorzystano technologie poprawiające ją, to specjaliści z portalu "Footy Headlines" sugerują, że replika może dalej lepiej chronić przed zimnem.

Zamieszanie z koszulkami nie zmienia faktu, że po transferze do Olympique Marsylia Polak wreszcie zaczął grać. Wystąpił w czterech meczach, strzelając w nich dwa gole, jednocześnie opuszczając pięć przez problemy z udem. To wystarczyło, by otrzymać od Paulo Sousy powołanie do reprezentacji Polski.