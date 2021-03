Polski bramkarz może mieć silnego rywala w walce o skład. Nuebel poprosił o wypożyczenie

Radosław Majecki został kupiony przez AS Monaco w styczniu zeszłego roku za siedem milionów euro. Golkiper został wypożyczony do końca sezonu 2019/2020 do Legii Warszawa. Od 1 lipca 2020 roku Majecki jest pełnoprawnym piłkarzem Monaco. Jak dotąd Polak zagrał dwa spotkania w barwach pierwszego zespołu i w jednym z nich zachował czyste konto.

Alexander Nuebel chce grać regularnie. Może być nowym rywalem Majeckiego w Monaco

Alexander Nuebel w latach 2015-2020 bronił barw Schalke 04. Jego kontrakt z zespołem z Zagłębia Ruhry wygasał z końcem sezonu 2019/2020. Klub był zainteresowany przedłużeniem współpracy z bramkarzem, natomiast ten dogadał się wcześniej z Bayernem Monachium. Schalke pozbawiło Nuebela opaski kapitańskiej, ale mimo tego Niemiec nadal był numerem jeden. Jeszcze w grudniu 2019 w niemieckich mediach pojawiały się informacje, jakoby klub z Gelsenkirchen chciał dodatkowo ukarać bramkarza odsunięciem od pierwszego zespołu. Ostatecznie się tak nie stało.

Alexander Nuebel zagrał w dwóch meczach w tym sezonie i przegrywa rywalizację o miejsce w składzie Bayernu Monachium z Manuelem Neuerem. Jak podaje niemiecki "Kicker", piłkarz poprosił o zgodę na wypożyczenie, co potwierdził jego agent Stefan Back. Nuebelem zainteresowane jest AS Monaco. Zespół z Księstwa zajmuje 4. miejsce w tabeli Ligue 1 z 55 punktami i ma siedem "oczek" straty do prowadzącego Lille.

Trenerem AS Monaco jest były trener Bayernu, Niko Kovac. Obie strony wciąż pozostają w dobrych relacjach, co może pomóc przy finalizacji wypożyczenia. W tym momencie podstawowym bramkarzem Monaco jest Benjamin Lecomte, a poza Majeckim o miejsce w składzie walczy Vito Mannone, były golkiper Arsenalu.