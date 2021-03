Wenger wskazał następcę Pele. "Kilka razy wygra Złotą Piłkę. Mamy wielkie szczęście"

Kylian Mbappe jest najskuteczniejszym piłkarzem Paris Saint-Germain w sezonie 2020/2021. Francuz zagrał w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 23 bramki i zanotował osiem asyst. W klasyfikacji strzelców Ligue 1 Mbappe znajduje się na szczycie z 18 golami. Były piłkarz AS Monaco ma cztery gole więcej od napastnika Olympique Lyon, Memphisa Depaya.

Wenger chwali Kyliana Mbappe. "Nie zdajecie sobie sprawy, jakie mamy szczęście"

Od 13 listopada 2019 roku Arsene Wenger jest dyrektorem do spraw rozwoju futbolu na świecie w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Były trener Arsenalu udzielił wywiadu dziennikowi "Le Parisien", w którym wypowiedział się na temat obecnej formy Kyliana Mbappe. – Kylian w tak młodym wieku osiągnął wiele i nie ma co przesadzać w kwestii tego, co dzieje się w jego życiu poza boiskiem. Mbappe jest wyjątkowo dojrzały, jest dobrze prowadzony i otacza się wyjątkowymi ludźmi. Jeśli piłkarz chce mieć udaną karierę, to jego środowisko bardzo się w tym liczy. W jego życiu jest stabilność, to najważniejsze. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy we Francji, jak wielkim szczęściem jest to, że mamy Kyliana Mbappe – powiedział Wenger.

72-latek zwrócił też uwagę na to, że Francuzi bardziej doceniają wielkie postaci po ich śmierci. – Tak niestety jest zawsze, zdajemy sobie sprawę z wielkości danej osoby dopiero później. Tak jest w przypadku Platiniego, Henry’ego czy Zidane’a. Zawsze uważamy, że sportowcy są jeszcze bardziej wspaniali, kiedy ich na świecie już nie ma. Uwielbiamy ich bardziej po śmierci, niż w momencie, gdy jeszcze żyją – wyjaśnia były szkoleniowiec Arsenalu.

Wenger zdradza, gdzie widzi Kyliana Mbappe w 2026 roku. "Oby kilka razy wygrał Złotą Piłkę"

Dziennikarz paryskiego dziennika zapytał Wengera o to, gdzie widzi Kyliana Mbappe za pięć lat. Dyrektor FIFA porównał piłkarza PSG do legendy światowego futbolu, Pele. – Kylian będzie na dachach całego świata. W wieku 27 lat będzie bardzo dojrzały. Wtedy raczej już będzie grał jako środkowy napastnik, bo z wiekiem gra na skrzydle jest coraz trudniejsza. Czy wygra kilka razy Złotą Piłkę? Mam na to sporą nadzieję. Od kilku lat mówię, że są podobieństwa między nim, a Pele. Pele grał cztery razy na mundialu i wygrał go trzykrotnie. Mbappe grał tylko raz i udało mu się je wygrać. Reprezentacja Francji z takimi piłkarzami ma szansę, aby wygrać na najbliższych mistrzostwach świata – skwitował Arsene Wenger.