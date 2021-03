Prezes giganta przyznał, że popełnił błąd ws. Lewandowskiego. Kolejnego Polaka weźmie od razu

Gdy Robert Lewandowski grał w Borussii Dortmund, był na liście życzeń kilku europejskich klubów. Obserwował go Alex Ferguson, dzwoniła Marina Granowska z Chelsea Londyn, a o propozycjach Realu Madryt wiedzą wszyscy. Ostatecznie Polak trafił do Bayernu Monachium, z którym sześć razy wygrał Bundesligę, raz Ligę Mistrzów i został uznany najlepszym piłkarzem świata 2020 roku.

Piotr Woźniacki, ojciec tenisistki Karoliny, przyznał teraz, że próbował zainteresować Polakiem swojego znajomego, Katarczyka Nassera Al-Khelaifiego, prezesa PSG. Miał rekomendować mu transfer polskiego napastnika.

"Mówiłem: weź Lewandowskiego. Zobaczysz, to będzie megagwiazda"

- Wtedy, gdy Lewandowski rozkręcał się w Borussii Dortmund, mówiłem Nasserowi: weź tego chłopaka. Zobaczysz, że to będzie megagwiazda. Nie posłuchał mnie - opowiada Piotr Woźniacki w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty".

Potem Nasser Al-Khelaifi przyznał się do błędu. - Dwa-trzy lata później spotkaliśmy się znowu i Nasser mówił do mnie, że miałem rację z Lewandowskim i że popełnił błąd. Powiedział nawet, że jak następnym razem zaproponuję mu jakiegoś Polaka, to weźmie go od razu. Ale odpowiedziałem, że taki Lewandowski to się u nas rodzi pewnie raz na sto lat - dodał Piotr Woźniacki.

Robert Lewandowski w tym sezonie dla Bayernu Monachium strzelił 34 bramki w 32 meczach i miał osiem asyst.