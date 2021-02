Milik ma zagrać od pierwszej minuty. Media zapowiadają powrót Polaka

Arkadiusz Milik pokazał się z dobrej strony już w drugim meczu po transferze do Marsylii. Napastnik strzelił gola w zremisowanym spotkaniu z RC Lens (2:2), a na boisku spędził godzinę. 27-latek doznał kontuzji uda, która wykluczyła go na pięć kolejnych meczów. Polak już wrócił do treningów, a według francuskich mediów tymczasowy trener zespołu postawi na niego już od pierwszej minuty w rywalizacji z Olympique Lyon.

Arkadiusz Milik już w połowie lutego pokazał m.in. na Twitterze, jak wznowił indywidualne treningi po urazie, którego nabawił się w meczu 23. kolejki Ligue 1. Przez kolejne dwa tygodnie Polak wracał do pełni sprawności, aby móc po raz kolejny wystąpić w barwach Olympique Marsylia. Niedzielny mecz z Lyonem rozpocznie się o godz. 21:00. Wiadomo, że 27-latek znalazł się w meczowej "dwudziestce".

Na polskiego napastnika postawić chce tymczasowy trener Marsylii, Nasser Larguet. Szkoleniowiec objął stanowisko po dymisji Andre Villasa-Boasa, który opuścił francuski klub na początku lutego. Larguet będzie pełnił stanowisko jeszcze w dwóch kolejnych spotkaniach, a następnie funkcję pierwszego trenera przejmie Jorge Sampaoli.

Arkadiusz Milik ma nowego trenera. "Przyjąłem ofertę bez chwili wahania"

Arkadiusz Milik dołączył do Olympique Marsylia na zasadzie wypożyczenia w minionym zimowym okienku transferowym. Wcześniej napastnik występował w SSC Napoli, jednak w tym sezonie nie został powołany przez Gennaro Gattuso na ani jedno spotkanie. Z francuskim klubem związał się do czerwca 2022 roku. Warto wspomnieć, że 27-letni napastnik obchodzi 28 lutego swoje urodziny.