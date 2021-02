Świetne wieści z Marsylii! Arkadiusz Milik gotowy do gry, a trener go chwali

Problemy zdrowotne nie chcą odpuścić Arkadiuszowi Milikowi. Polak zmienił niedawno klub i już w drugim meczu w nowych barwach udało mu się strzelić bramkę. Niestety w tym samym meczu napastnik nabawił się kontuzji przez którą musiał pauzować w pięciu ostatnich spotkaniach. Teraz wszystko na szczęście wskazuje na to, że napastnik będzie mógł wrócić na boisko.

Arkadiusz Milik wraca do zdrowia! Ogromne problemy w Olympique Maryslia.

Starcie Olympique Marsylia z Olympique Lyon jest na pewno największym hitem 27. kolejki Ligue 1. Ewentualna wygrana drużyny Milika pomoże im zbliżyć się do czołówki, która mocno im ostatnio odjechała. Tymczasowy trener marysylczyków Nasser Larguet poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że w kadrze na mecz z Lyonem znajdą się Florian Thauvin i Arkadiusz Milik.

- To bardzo dobra wiadomość, obaj oferują dużo możliwości. Milik potrafi grać tyłem do bramki, zagłębiać się w pole karne, ale również dobrze radzi sobie jako boiskowa dziesiątka - powiedział Larguet, cytowany przez francuski "L'Equipe".

W ostatnim czasie przez Olympique Marsylia przeszło prawdziwe tornado. Zespół zaczął osiągać coraz gorsze wyniki i przez to kibice zaatakowali piłkarzy w ośrodku treningowym. Fani dotarli nawet do szatni graczy. Obrzucili budynek i samochody stojące na parkingu racami i petardami. W starciach rannych zostało nawet siedmiu policjantów, którzy próbowali zaprowadzić porządek. W wyniku tych wydarzeń zatrzymano 25 osób. Przełożony został też mecz z Rennes. Po tych wydarzeniach z funkcji trenera Olympique zrezygnował Andre Villas-Boas, który zwyczajnie nie chciał już dłużej zostać w klubie. Póki co zastąpił go wspomniany wcześniej Larguet. Od tamtej pory rozpoczęły się spekulacje dotyczące ewentualnego stałego kandydata na trenera w Marsylii. Faworytem jest według mediów Jorge Sampaoli, który odszedł właśnie z brazylijskiego Atletico Mineiro.

Mecz Olympique Marsylia z Olympique Lyon odbędzie się w niedzielę 28 lutego o godzinie 21:00 na Stade Velodrome w Marsylii.