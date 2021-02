Niespodzianka w Paryżu! Druga porażka Pochettino w PSG

Obecny tydzień był dużym sprawdzianem dla Mauricio Pochettino i Paris Saint-Germain. Najpierw grali w Lidze Mistrzów z Barceloną, ale tam udało im się wypaść świetnie i dzięki hat-trickowi Kyliana Mbappe wygrali z drużyną z Katalonii aż 4:1 na wyjeździe. Wydawało się, że dobre zakończenie tygodnia w niedzielę przeciwko AS Monaco będzie formalnością. Ale nie było.

Monaco zatrzymało PSG. Druga porażka Pochettino

Zawodnicy Niko Kovaca nie mieli widocznej przewagi w żadnym momencie tego spotkania, a w statystykach posiadanie piłki utrzymywało się na poziomie 70:30 procent dla PSG. Monaco lepiej tworzyło sobie i wykorzystywało sytuacje bramkowe. Paryżanie mieli tylko jeden celny strzał na bramkę Benjamina Lecomte, a goście trzy, przy których zmusili do interwencji Keylora Navasa. Dwa z nich zamienili na gole.

Już w szóstej minucie bramkę strzelił Sofiane Diop i wynik 1:0 utrzymał się do przerwy. Po wznowieniu gry Monaco też było groźne i w 51. minucie Guillermo Maripan, dla którego to już piąty gol w tym sezonie, dał swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie, które udało się utrzymać do końca spotkania. To druga porażka paryżan odkąd trenerem został Pochettino - wcześniej 31 stycznia Lorient pokonało drużynę ze stolicy Francji 3:2. Monaco przerwało serię pięciu zwycięstw PSG we wszystkich rozgrywkach.

PSG spadło na trzecie miejsce w Ligue 1. Monaco traci do nich już tylko dwa punkty

Wygrana Monaco oznacza, że drużyna Niko Kovaca zbliżyła się do trzeciego Paris Saint-Germain już na dwa punkty. Jednocześnie jest bezpieczna na czwartym miejscu, bo piąte Lens ma stratę aż dwunastu punktów z taką samą liczbą rozegranych meczów. A PSG nie zdołało przeskoczyć Olympique Lyon, który znalazł się na drugim miejscu po wygranej 3:2 z Brest. Lyon ma 55, a drużyna Mauricio Pochettino 54 punkty. Liderem tabeli Ligue 1 pozostaje Lille.

