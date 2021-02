Były reprezentant Polski ocenił sytuację Milika. "Będą go tu nosić na rękach"

Arkadiusz Milik dołączył do Olympique na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu z SSC Napoli. Milik zagrał do tej pory w dwóch meczach i w jednym z nich zdobył bramkę – z RC Lens (2:2). W ostatnich dniach napastnik zmagał się z urazem uda, natomiast w sobotnim meczu z FC Nantes ma już być brany pod uwagę przez trenera tymczasowego OM, Nassera Largueta.

REKLAMA

Zobacz wideo Arkadiusz Milik pokazał, jak walczy o powrót do formy

Marek Jóźwiak ocenia sytuację Milika. "Francuzi mocno na niego liczą"

Arkadiusz Milik zmagał się z urazem uda, który wykluczył go z gry w meczach Ligue 1, odpowiednio z PSG (0:2), Girondins de Bordeaux (0:0) i OGC Nice (3:2), ale też ze spotkania w Pucharze Francji z AJ Auxerre (2:0). Marek Jóźwiak, były piłkarz EA Guingamp w latach 1996-2001, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" zwrócił uwagę na to, do jakiego klubu Milik trafił. Komentator Ligue 1 w Canal+ widzi podobieństwo Olympique do Napoli. – OM to nie jest klub, który należy traktować w kategoriach ‘dobry do odbudowania się’. Arek ma tam strzelać gole, być gwiazdą i po to został sprowadzony. OM jest bardzo podobne do Napoli pod wieloma względami. I we Francji, i we Włoszech kibice są szaleni – mówi były dyrektor sportowy Wisły Płock.

Jóźwiak porównał także trio Payet – Milik – Thauvin do tego, które obecnie występuje w Paris Saint-Germain: Neymara, Kyliana Mbappe i Angela Di Marii. – Trio w Olympique może pełnić podobną rolę, jak trio w PSG. Olympique ściągał Milika jako gwiazdę, jest traktowany na równi z Payetem i Thauvinem. Jeśli nie zawiedzie, kibice będą nosili go na rękach. Teraz kluczem jest odzyskanie spokoju mentalnego. Arek ma w głowie nie tylko ligę francuską, ale też przygotowania do Mistrzostw Europy z reprezentacją Polski – skwitował ekspert od Ligue 1.

Olympique Marsylia w sobotnim meczu 26. kolejki Ligue 1 zmierzy się z FC Nantes. Początek spotkania o godzinie 17:00. Arkadiusz Milik ma znaleźć się w kadrze Olympique na ten mecz.