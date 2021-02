Koniec spekulacji? "Mbappe zapewnił PSG, że nie odejdzie przed wygaśnięciem kontraktu"

W ostatnim czasie w mediach na całym świecie głośno było na temat przyszłości Kyliana Mbappe. Pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości. Wszystko przez brak informacji na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu przez napastnika. Umowa zawodnika z PSG obowiązuje tylko do końca czerwca 2022 roku. Pojawiały się głosy, że Francuz nie tylko nie podpisze nowego kontraktu, a nawet spróbuje wymusić transfer do innego klubu przed wygaśnięciem obecnej umowy.

Kylian Mbappe zostaje w Paryżu. Katarczycy i Pochettino dopięli swego.

Według katalońskiego dziennika "SPORT" Mbappe miał zdecydować ostatecznie, że zostanie w Paryżu do zakończenia swojego kontraktu i nie będzie wymuszał wcześniejszego transferu. - Kylian Mbappe zapewnił działaczy Paris Saint-Germain, że wypełni swój kontrakt do końca i nie wymusi wcześniejszego odejścia z klubu Ligue 1 - czytamy na stronie internetowej gazety. Ponadto dziennik twierdzi też, że Francuz zadeklarował się, że nie będzie wcześniej negocjował warunków kontraktu z żadnym innym klubem. "22-letni Mbappe zagwarantował katarskim właścicielom PSG, że do końca czerwca 2022 r. nie zamierza negocjować warunków kontraktu z żadnym innym klubem" - czytamy w dalszej części artykułu na sport.es.

Jeżeli informacje podawane przez hiszpańskich dziennikarzy potwierdzą się, to zatriumfuje trener PSG Mauricio Pochettino, który zdaje się być jedną z tych osób, którym najbardziej zależy na pozostaniu Francuza w klubie. Szkoleniowiec kilkukrotnie wypowiadał się w mediach na temat Mbappe i zawsze podkreślał swoją nadzieję, że uda się go zatrzymać. Ostatnio rozmawiał z francuskim "RMC Sport" i wypowiedział się nie tylko na temat Francuza, ale również Neymara. - Wierzę, że obaj zostaną w klubie. Mam jednocześnie nadzieję, że zwiążą swoją przyszłość z PSG jeszcze na długie lata. Podchodzę do tej sprawy z dużym optymizmem - mówił Argentyńczyk, - Klub pracuje nad tym, aby zatrzymać Neymara i Mbappe. Widzę, że obaj są szczęśliwi. Dobrze się czują w PSG. Gdyby obaj zostali, byłaby to z pewnością dobra nowina nie tylko dla mnie, ale przypuszczam, że także dla wszystkich kibiców – dodał.

Według madryckiego "AS-a" zatrudnieniem Kyliana Mbappe miałby być zainteresowany przede wszystkim Real Madryt. Hiszpanie mają nadzieję, że Francuz nie przedłuży umowy z PSG, dzięki czemu mogliby go kupić po promocyjnej cenie. Teraz jednak zdaje się, że będą musieli przełożyć te plany przynajmniej do końca kolejnego sezonu.

Mbappe gra dla PSG od 2017 roku. Do tej pory zdobył w barwach paryżan 108 bramek w 152 meczach. Dwukrotnie w tym czasie zostawał królem strzelców Ligue 1 i trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Francji. W 2018 roku zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata.