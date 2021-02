Arkadiusz Milik chce już wrócić do gry. Trener Marsylii zabrał głos

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu tego roku na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu z SSC Napoli. Klub z Włoch otrzyma osiem milionów euro plus bonusy. Milik rocznie może zarobić, po spełnieniu bonusów, około 3,5 miliona euro.

Kiedy Milik wróci do gry?

Arkadiusz Milik ze względu na kontuzję uda nie został powołany na mecz Olympique z Paris Saint-Germain. Zespół z Paryża wygrał to spotkanie 2:0 po bramkach Kyliana Mbappe oraz Mauro Icardiego. Polak chciałby wrócić do gry na mecz z Bordeaux, który odbędzie się 14 lutego 2021 roku. Nowe fakty w jego sprawie przekazał tymczasowy trener Olympique Marsylia, Nasser Larguet. Z jego wypowiedzi wynika, że Polakowi bardzo by na tym zależało.

- Milik mówił, że będzie dostępny na mecz ligowy z Bordeaux. Ja osobiście wolę w tym spotkaniu obyć się bez niego i Alvaro Gonzaleza (obrońca narzeka na problemy z kolanem – przyp.red) w najbliższych dwóch meczach. Chcę, żeby byli oni dostępni od przyszłego tygodnia, teraz wolę mieć do dyspozycji piłkarzy, którzy są gotowi – powiedział trener Olympique. 10 lutego 2021 roku OM zagra w Pucharze Francji z AJ Auxerre, a cztery dni później zmierzy się w lidze francuskiej z Bordeaux.