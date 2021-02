Kolejne starcie. Chciał dopaść Neymara, a sam doznał kontuzji

Między Alvaro Gonzalezem a Neymarem iskrzyło od chwili, w której Neymar wszedł na boisko, czyli od 65. minuty niedzielnego hitu ligi francuskiej. Kilka chwil później obrońca gospodarzy bezpardonowo zaatakował Brazylijczyka, a swoją agresję przypłacił zdrowiem.

Gonzalez zaatakował Neymara i sam doznał kontuzji

Gonzalez w bezpośrednim starciu najpierw podniósł nogę na wysokości twarzy gwiazdora PSG, ale ten nic sobie z tego nie zrobił i kontynuował akcję. Gonzalez dogonił go w polu karnym i przypuścił kolejny atak na Brazylijczyka. Próbował zatrzymać go wślizgiem, ale sam nabawił się przy tym kontuzji.

W 78. minucie musiał zejść, a zastąpił go Lucas Perrin. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest jego uraz.

Była to kolejna odsłona konfliktu obu piłkarzy. Zaczęło się we wrześniu 2020 r., po meczu PSG z OM, który zakończył się wielką awanturą i pięcioma czerwonymi kartkami. Brazylijczyk oskarżył wówczas Hiszpana, że jest rasistą, a Alvaro Gonzalez odpowiedział, że to Neymar jest homofobem. Aferą żyła cała Francja zawodnikom groziło wielotygodniowe zawieszenie, ale francuska komisja dyscyplinarna przeprowadziła śledztwo i ustaliła, że nie ma dostatecznych dowodów, by nakładać sankcję na któregoś z piłkarzy.

W styczniu 2021 r. po wygraniu przez PSG Superpucharu Francji nastąpił ciąg dalszy. Brazylijski gwiazdor na Twitterze zaczepił rywala, pisząc: "Król, Alvaro, nie?", publikując zdjęcie, na którym celebruje zdobycie trofeum. Tej prowokacji Hiszpan nie pozostawił bez odpowiedzi. "Rodzice nauczyli mnie, by wyrzucać śmieci. Dawaj, Olympique!" - napisał Gonzalez, do wpisu dołączając zdjęcie, na którym trzyma Neymara za głowę.

Konflikt, którym żyje cała piłkarska Francja

Później dyskusja zeszła na dość rynsztokowy poziom. "Zapomniałeś tylko o zdobywaniu trofeów", napisał Neymar. Alvaro odpisał, że Neymar "na zawsze pozostanie w cieniu króla", odnosząc się do Pelego, a Brazylijczyk zakończył dyskusję, pisząc: "A ty będziesz w moim cieniu. Sprawiłem, że jesteś sławny. Nie ma za co, geniuszu".

Mecz, po golach Kyliana Mbappé i Mauro Icardiego, wygrało PSG 2:0. Dla Marsylii to szósty z rzędu mecz bez zwycięstwa w Ligue 1. Zajmuje ona dopiero 9. miejsce w Ligue 1 po 22 kolejkach, PSG jest trzecie, ma 51 pkt. i dwa mecze rozegrane więcej.