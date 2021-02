Gheorghe Hagi nowym kandydatem na trenera Arkadiusza Milika

2 lutego 2021 roku Andre Villas-Boas złożył rezygnację z funkcji trenera klubu z Marsylii. Portugalczyk prowadził Olympique w latach 2019-2021. W 60 oficjalnych meczach pod wodzą Villasa-Boasa Olympique Marsylia wygrało 29 spotkań, zremisowało 13, i przegrało 18. W ostatnim meczu ligowym z RC Lens drużynę prowadził tymczasowy menedżer, Nasser Larguet. Debiutanckiego gola w tym spotkaniu w barwach Olympique zdobył Arkadiusz Milik.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik zdobył pierwszego gola dla Marsylii. "Jego obecność zaskoczyła realizatorów"

Hagi kandydatem na trenera OM. Nie jest jednak faworytem

W ostatnich dniach media spekulują, kto może zostać nowym trenerem zespołu z Marsylii. Hiszpański "AS" informował, że kandydatem na to stanowisko jest Jorge Sampaoli. Trener obecnie odpowiada za wyniki Atletico Mineiro i mógłby objąć posadę dopiero na początku marca, ponieważ do zakończenia sezonu w Brazylii zostały cztery ligowe kolejki.

Rumuński oddział Eurosportu poinformował, że Gheorghe Hagi znajduje się na liście potencjalnych trenerów Olympique Marsylia. Dziennikarze zaznaczają, że były szkoleniowiec Galatasaray i FC Viitorul nie jest faworytem do objęcia posady. 56-latek od sierpnia zeszłego roku pozostaje bez pracy.