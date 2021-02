Borussia Dortmund sprzątnie Barcelonie sprzed nosa holenderską gwiazdę?

Memphis Depay od kilku miesięcy był łączony z FC Barceloną, gdzie miałby dołączyć do swojego byłego trenera w reprezentacji Holandii - Ronalda Koemana. W lecie ubiegłego roku skrzydłowy Olympique Lyon był już bardzo bliski przeniesienia się na Camp Nou, ale Francuzi nie dogadali się Dumą Katalonii ws. kwoty odstępnego za napastnika.

Depay lub Malen zastąpią Sancho

W grudniu ubiegłego roku zainteresowane Memphisem Depayem były PSG oraz Juventus Turyn. Zawodnik ostatecznie jednak został w Lyonie i wypełni kontrakt, obowiązujący do końca czerwca.

Jego odejście w czerwcu jest jednak przesądzone. Niemiecki "Bild" pisze, że może trafić do Borussii Dortmund, która szuka zastępcy Jadona Sancho, który po wielu miesiącach transferowych spekulacji, wreszcie ma opuścić klub. Na liście życzeń Borussii oprócz Depaya jest również Donyell Malen, 22-letni napastnik PSV Eindhoven. W tym sezonie w lidze holenderskiej strzelił on dziewięć goli i miał pięć asyst.

- W przeciwieństwie do Malena, który kosztowałoby Dortmund co najmniej 25-30 milionów euro, to Depay jest do wzięcia za darmo - czytamy w dzienniku.

26-letni Memphis Depay w tym sezonie w lidze francuskiej zagrał w 23 spotkaniach. Zdobył jedenaście bramek (czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych, cztery gole mniej od prowadzącego Mbappe) i miał sześć asyst.

Z francuskim klubem może pożegnać się w wyjątkowym stylu, bo ma szansę na zdobycie mistrzostwa. Lyon po 23. kolejkach jest wiceliderem, ale do prowadzącego Lille traci zaledwie dwa punkty.