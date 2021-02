Trener Marsylii jednoznacznie ocenił występ Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik w środę zagrał po raz pierwszy w wyjściowym składzie Olympique Marsylia. Nowy klub Polaka zremisował na wyjeździe 2:2 z RC Lens, a on zdobył premierowego gola na francuskich boiskach. - W godzinę Milik pokazał, jak wartościowy może być dla tego zespołu - pisały francuskie media po jego występie, które oceniły go jako jednego z najlepszych graczy.

W doliczonym czasie pierwszej części meczu Polak świetnie odnalazł się w polu karnym rywala, dopadając to piłki uderzonej z woleja przez Alvaro Gonzaleza i pakując ją z bliska do siatki. To była bramka na 2:0 dla Marsylii, ale nie dała ona zwycięstwa. Lens zdołało strzelić dwie bramki i mecz zakończył się podziałem punktów. Milik grał do 60. minuty, kiedy to został zmieniony.

Pochwały dla Milika od trenera po meczu z RC Lens. "Wniósł sporo dobrego do ofensywy"

Po zakończeniu spotkania tymczasowy trener Marsylii, Nasser Larguet na konferencji prasowej ocenił występ Milika. - To było satysfakcjonujące. Dla mnie również jego występ był odkryciem. Dużo pomógł i pozwolił, żeby Thauvin miał więcej wolnego miejsca. Payet mógł to wykorzystać. Milik wniósł sporo dobrego do ofensywy - powiedział Larguet, cytowany przez francuskie media.

Milik wystąpił już w dwóch meczach francuskiego klubu. Wcześniej wszedł na ostatnie 30 minut w przegranym 1:3 spotkaniu z AS Monaco. Po starciu z RC Lens L’Equipe" na swojej stronie internetowej przeprowadziło sondę, w której pytało czytelników, czy Arkadiusz Milik jest napastnikiem, na jakiego czekał Olympique Marsylia. 61 proc. czytelników uważało, że tak. 29 proc. nie zgadzało się z tym stwierdzeniem, a 10 proc. nie miało zdania.

Olympique Marsylia po rozegraniu 21 kolejek zajmuje 9. miejsce w Ligue 1 z 33 pkt. na koncie. Liderem jest Lille z 51 pkt. W niedzielę Milika i jego kolegów czeka prawdziwe wyzwanie. Olympique Marsylia zmierzy się w prestiżowym starciu z PSG. Początek tego meczu o godzinie 21.