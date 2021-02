Arkadiusz Milik zadebiutuje w pierwszym składzie Marsylii! Czy strzeli premierowego gola?

Arkadiusz Milik ma już na swoim koncie pierwsze minuty w barwach nowego klubu. W ostatniej kolejce Ligue 1 polski napastnik w spotkaniu na wyjeździe z AS Monaco wszedł na boisko w 60. minucie meczu, jednak nie udało mu się wpisać na listę strzelców. A jego zespół przegrał 1:3.

Milik w ataku z Francuzem

Była to czwarta z rzędu porażka Olympique Marsylia, ale to nie był koniec problemów klubu. - Nie chcę od klubu żadnych pieniędzy. Ja po prostu chcę stąd odejść! - powiedział Andre Villas-Boas, trener Marsylii, który podał się do dymisji.

W środowy wieczór Arkadiusz Milik zagra już w podstawowym składzie. Obok niego w ataku znalazł się 30-letni Francuz Valere German.

RC Lens ma na swoim koncie dwa mecze więcej od Marsylii. Obecnie zespół znajduje się na siódmym miejscu w tabeli Ligue 1 z 34 punktami na koncie. Olympique traci do niego zaledwie dwa punkty, a wygrana w środowym meczu pozwoli drużynie Arkadiusza Milika awansować w tabeli o dwa miejsca (aktualnie dziewiąta pozycja).

Mecz RC Lens – Olympique Marsylia będzie można zobaczyć w Eleven Sports 1 i nSport+. Będzie on też dostępny w serwisie Player.pl.