Bechler: Neymar już zdecydował. Wieloletnia umowa Brazylijczyka

Przyszłość Neymara - czyli jednej z największych gwiazd PSG - od dłuższego czasu jest niepewna. Brazylijczyk jeszcze do niedawna otwarcie deklarował chęć powrotu do Barcelony, by ponownie grać u boku Leo Messiego. Jego aktualny kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu 2021/2022, a jego przedłużenie jest jednym z największych priorytetów władz mistrzów Francji.

Neymar na dłużej w PSG? Potwierdzenie jeszcze w tym tygodniu

Marcelo Bechler, czyli dziennikarz, który jako pierwszy poinformował, że Neymar odejdzie z Barcelony i przejdzie do PSG, informuje, że Brazylijczyk podpisze w tym tygodniu nową umowę. Jego zdaniem wszystko ma zostać sfinalizowane w najbliższych dniach i można już spodziewać się oficjalnego potwierdzenia tych doniesień przez klub.

Jeśli słowa Bechlera się potwierdzą, Neymar zwiąże się z PSG długoletnim kontraktem, obowiązującym aż do końca sezonu 2025/2026, czyli przez kolejne 5 lat.

Neymar, odkąd trafił do PSG w sierpniu 2017 roku, zagrał w 101 spotkaniach, w których zdobył 83 bramki i zanotował 46 asyst. Tylko w bieżących rozgrywkach, wystąpił łącznie w 16 meczach, strzelając 13 bramek i notując 5 asyst.