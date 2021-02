Mbappe nie ma wątpliwości, kto jest najlepszy na świecie. "Wie, jak zrobić wszystko"

Szerokim echem odbił się niedawny wywiad Neymara dla francuskiej telewizji "Telefoot". Brazylijczyk zapowiedział w nim, że planuje zostać w PSG i chwalił bardzo swojego partnera z ataku Kyliana Mbappe. Ponadto wyraził nadzieję, że Francuz również nie opuści Paryża, pomimo dużego zainteresowania jego osobą na rynku transferowym. Mistrz świata nie pozostał mu dłużny i również udzielił wywiadu, w którym nie szczędził koledze pochwał.

Kylian Mbappe "Neymar wie, jak zrobić wszystko"

Mbappe podkreślił wyraźnie, że to właśnie Brazylijczyk jest według niego najlepszym piłkarzem na świecie - Neymar wie, jak zrobić wszystko. Jest najlepszy na świecie. Kiedy przybył do Paryża, zdaliśmy sobie sprawę, co możemy razem osiągnąć - stwierdził.

Francuz opowiedział również o początkach w Paryżu. Zaznaczył, że od razu dogadywali się zarówno na boisku, jak i poza nim. - Kiedy przyjechał do Paryża, zdaliśmy sobie sprawę, co mógł zrobić. Nie jest tylko graczem robiącym show i tańczącym, kiedy wygrywasz 5:0. Wie też, jak robić spektakularne rzeczy przy 0:0 - opowiadał - Kiedy przybyłem do PSG, byłem tylko wschodzącą gwiazdą i musiałem udowodnić swoją wartość na boisku.

Francuz podkreślił też, że złoty medal na mundialu w Rosji nie zmienił nic w ich wzajemnych relacjach. - Gdy wróciłem z mundialu ze złotym medalem, nic się nie zmieniło. Zawsze było między nami dużo szacunku i szczerości. To podstawa naszej relacji - dodał.

Nadal nie wiadomo natomiast jaka przyszłość czeka Francuza, ponieważ w wywiadzie nie odniósł się w żaden sposób do tego tematu. Jakiś czas temu podkreślał, że nadal nie podjął decyzji - Rozmawiam z klubem, zastanawiam się nad nowym kontraktem. Jeśli podpiszę, będę musiał zostać tutaj na dłużej. Dobrze się tu czuję. Wkrótce będę musiał podjąć decyzję - przyznał zawodnik w rozmowie z "Telefoot", cytowany przez "Caughtoffside.com"

Neymar i Mbappe - duet idealny

Obaj zawodnicy trafili do Paris Saint-Germain latem 2017 roku. Do tej pory Mbappe zdobył, aż 106 bramek i spośród strzelców z pięciu najlepszych lig europejskich więcej w tym czasie strzelili tylko Robert Lewandowski (186) i Leo Messi (206). Neymar natomiast w barwach paryżan trafiał 83 razy, ale ma też mniej rozegranych spotkań z powodu ciągle prześladujących go kontuzji.

