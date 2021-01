Oficjalnie: Marcin Bułka ma nowy klub. Polak wrócił do Francji

W ostatnich miesiącach 21-letni Bułka był wypożyczony do drugoligowej hiszpańskiej FC Cartageny. Tam jednak nie zdołał się przebić do wyjściowej jedenastki. Rozegrał tylko trzy mecze ligowe, w których zachował jedno czyste konto.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak w "Wilkowicz. Sam na Sam": Wiem: nie grałem w PSG bo moda mnie odciąga od piłki. A Celia kieruje moją karierą i wybrała Paryż dla sklepów

Dlatego też młodzieżowy reprezentant Polski nie będzie już kontynuował swojej kariery w Hiszpanii, a wróci do Francji. Jego nowym klubem będzie 20., ostatni zespół Ligue 2, La Berrichonne de Châteauroux. Bułka został do niego wypożyczony przez PSG do końca sezonu.

Ogień i demolka! Kibice Marsylii zaatakowali piłkarzy w centrum treningowym. Mecz drużyny Milika odwołany!

Jak informowały francuskie media, duże znaczenie przy sfinalizowaniu tego wypożyczenia, miały "dobre relacje między PSG a władzami Chateauroux". Można to zauważyć także w oficjalnie komunikacie drugoligowca. "La Berrichonne de Châteauroux chciałoby serdecznie podziękować Paris Saint Germain i Leonardo za zaufanie" - napisano.

Marcin Bułka, wychowanek Escoli Varsovia i były zawodnik Chelsea, ma na swoim koncie dwa mecze w francuskiej Ligue 1 w barwach Paris Saint Germain. Jego kontrakt z klubem z Paryża obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W Chateauroux ma pomóc w utrzymaniu na zapleczu francuskiej ekstraklasy, co nie będzie łatwe, bo jego nowa drużyna traci do miejsca barażowego siedem punktów.