Ogień i demolka! Kibice Marsylii zaatakowali piłkarzy w centrum treningowym. Mecz drużyny Milika odwołany!

Planowany na 21:00 mecz Marsylii z Rennes nie odbędzie się. To wynik ataku chuliganów OM, którzy wdarli się do centrum treningowego klubu, a nawet do szatni graczy. Nie chcieli rozmawiać. Obrzucali budynki i samochody racami i petardami, strzelali z rakietnic. Pociskiem dostał zresztą jeden z piłkarzy Olympique. Rannych jest 7 policjantów. Od tygodnia zawodnikiem klubu jest Arkadiusz Milik.

