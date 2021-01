Kylian Mbappe nie dla Realu Madryt? Dwa kluby chcą ubiec "Królewskich"

Podczas gdy prezydent Realu Madryt Florentino Perez od wielu lat zabiega o sprowadzenie Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu, 39-krotny reprezentant Francji, któremu kontrakt z Paris Saint Germain wygasa z końcem sezonu 2021/22, może koniec końców wcale nie wylądować w Madrycie.

Kilka dni temu Mbappe przyznał w mediach, że "jest bardzo szczęśliwy w PSG i jego rozmowy z klubem ws. nowego kontraktu wciąż trwają." Francuz dodał również, że "wkrótce podejmie odpowiednią decyzję, a jeśli zostanie w Paryżu, to na długie lata."

Mbappe wybierze Anglię?

Według informacji francuskiego Canal+ bardzo zainteresowany sprowadzeniem Kyliana Mbappe jest mistrz Anglii Liverpool. Niemiecki menedżer Juergen Klopp miał już bardzo poważnie przekonywać otoczenie zawodnika, aby ten zdecydował się na transfer na Anfield. Swoje trzy grosze w tym temacie dorzuca ponoć także pomocnik "The Reds", Fabinho, który swego czasu razem z Mbappe reprezentował barwy AS Monaco, gdy w sezonie 2016/17 wraz m.in. z Kamilem Glikiem zdobywało ono tytuł mistrzowski.

Liverpool chciałby, aby Mbappe był centralną postacią nowego projektu na Anfield Road. Według medialnych doniesień "The Reds" byliby skłonni również sprzedać w tym celu swoją gwiazdę, Mohameda Salaha.

Do gry wejdzie Barcelona?

Być może do wyścigu o 22-letniego francuskiego napastnika włączy się także FC Barcelona. I to mimo potężnych długów klubu, wynoszących ponad miliard euro. Agent piłkarski Josep Maria Minguella, który swego czasu finalizował transfery Maradony, Rivaldo czy Stoiczkowa, zapowiedział w rozmowie z Catalunya Radio, że jest w stanie pomóc zwycięzcy marcowych wyborów prezydenckich w Barcelonie ze sfinalizowaniem transferów zarówno Mbappe, jak i Erlinga Haalanda.

Miałoby się to stać za sprawą znajomości Minguelli z agentem Haalanda Mino Raiolą, jak również Wilfriedem Mbappe, ojcem i reprezentantem Kyliana. W przypadku Norwega transfer miałby być możliwy do zrealizowania od strony finansowej, a jeśli chodzi o mistrza świata z PSG, miałby on poczekać do końca swojego kontraktu z PSG, obowiązującego do czerwca 2022 roku, a następnie przenieść się na Camp Nou na zasadzie wolnego transferu.

Mimo swoich zaledwie 22 lat Kylian Mbappe ma na swoim koncie już 134 mecze we francuskiej Ligue 1, w których strzelił 94 gole i zaliczył 41 asyst. Napastnik PSG może się pochwalić także czterema mistrzostwami Francji, dwoma pucharami kraju, jak i przede wszystkim mistrzostwem świata wywalczonym z reprezentacją Francji w 2018 roku.