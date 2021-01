Arkadiusz Milik wytłumaczył, dlaczego wybrał Olympique Marsylia. Wielka zagadka rozwiązana

Arkadiusz Milik w zeszłym tygodniu został zawodnikiem Olympique Marsylia. Francuski klub wypożyczył Polaka na pół roku z koniecznością wykupienia go latem. 26-letni napastnik zdążył już zadebiutować w nowej drużynie. Milik wszedł na boisko w 60. minucie sobotniego meczu z AS Monaco (1:3).

We wtorek reprezentant Polski został oficjalnie zaprezentowany przez nowy klub. - Wiem, że zespół przechodzi przez trudny czas, ale traktuję to jako wyzwanie. Zrobię wszystko, by pokazać moje umiejętności i pomóc drużynie. Atmosfera jest bardzo dobra, grałem tu dwukrotnie i wiem, że stadion jest fantastyczny. Nasi kibice są 12. zawodnikiem i mam nadzieję, że już niedługo będą mogli wrócić na trybuny - powiedział Milik.

Milik tłumaczy, dlaczego wybrał Olympique Marsylia

- Jestem gotowy do gry. Chociaż straciłem trochę rytmu przez miesiące, w których nie grałem, to każdego dnia trenowałem po dwa razy. Wiem, że odpowiedni rytm wróci wraz z meczami i mam nadzieję, że już niedługo będę w najwyższej dyspozycji - dodał.

Dlaczego Milik zdecydował się na transfer do Olympique Marsylia? - Trener wykazywał mną zainteresowanie, ale i ja chciałem się tu znaleźć. Kiedy piłkarz nie gra, to zawsze jest trudny czas. Widziałem jednak, że mimo problemów klub mnie chce, potrzebowali napastnika, więc to dla mnie doskonała szansa. OM grało w tym sezonie w Lidze Mistrzów i naszym celem jest odniesienie jak największej liczby zwycięstw i kwalifikacja do tych rozgrywek - stwierdził Polak.

Kolejną szansę gry Milik mieć będzie w sobotę, kiedy Olympique Marsylia podejmie Stade Rennais. Po 20 meczach nowy klub naszego napastnika zajmuje 6. miejsce w tabeli Ligue 1. Olympique Marsylia traci 13 punktów do prowadzącego PSG oraz 11 punktów do Lyonu, który zajmuje miejsce gwarantujące udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zespół Milika ma jedno zaległe spotkanie do rozegrania.