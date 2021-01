Piłkarz PSG już nie rozważa zmiany klubu. Czeka na Leo Messiego

Leandro Paredes występuje w PSG od stycznia 2019 roku, kiedy to opuścił Zenit Sankt Petersburg za 40 milionów euro. Argentyńczyk zagrał w tym sezonie w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach i zgromadził na swoim koncie 948 minut. W ostatnich tygodniach Paredes był łączony z transferem do Interu Mediolan, który chciał pozyskać pomocnika na zasadzie wymiany, oddając do Paryża Christiana Eriksena.

Paredes nie rozważa już zmiany klubu. Przyjście Pochettino zmieniło sytuację

Sytuacja Leandro Paredesa w Paryżu odmieniła się po przyjściu Mauricio Pochettino, który zastąpił Thomasa Tuchela. Paredes przestał rozważać zmianę klubu, a w ostatnim meczu z Montpellier (4:0) wybiegł w podstawowym składzie i zagrał 76 minut. Bramki w tym spotkaniu zdobywali Neymar, Mauro Icardi i Kylian Mbappe (dublet).

Paredes udzielił wywiadu "Corriere dello Sport", w którym wypowiedział się na temat objęcia zespołu przez Mauricio Pochettino. Nie ukrywa, że dzięki tej zmianie może podpisać nowy kontrakt. – Posiadanie w klubie trenera tej samej narodowości, co Ty, bardzo pomaga. Mamy te same pomysły, dogadujemy się. Muszę to wykorzystać – powiedział Paredes. – Każdy trener wnosi swoją energię i każe przestrzegać określonych kryteriów. Mamy teraz nowe rozwiązania i mamy większą intensywność na treningach. Jestem szczęśliwy w Paryżu – mówi.

- Pierwsze sześć miesięcy w Paryżu były bardzo skomplikowane, ale teraz czuję się tu bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zostanę tutaj na długo - mówi o swoim transferze ze stycznia 2019 roku, gdy przeszedł do PSG z Zenita.

Paredes czeka na Messiego. "PSG stara się go przekonać"

Hiszpańskie i francuskie media od kilku regularnie informują o możliwych przenosinach Lionela Messiego do Paris Saint-Germain. Kapitan FC Barcelony ma być jednym z pierwszych letnich transferów zespołu z Paryża w 2021 roku. Poza Messim z PSG łączony jest Sergio Ramos, Dele Alli i Sergio Aguero. Paredes na pytanie o Messiego w Paryżu odpowiedział dyplomatycznie. – Miło byłoby mieć Messiego tutaj. Ale to zależy od niego, od jego decyzji. PSG próbuje go przekonać do siebie. Mam nadzieję, że to się wydarzy – skwitował pomocnik.