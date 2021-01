Francuzi są wyjątkowo zgodni po debiucie Arkadiusza Milika. "Trudno się dziwić"

Arkadiusz Milik zadebiutował w nowym klubie, wchodząc na boisko w 59. minucie za Dario Benedetto. Od tego momenetu starał się brać udział w rozgrywaniu piłki przez Olympique na połowie Monaco - schodził do bocznych stref, często znajdował się daleko od pola karnego. Nie wypracował sobie jednak nawet jednej okazji do zdobycia bramki, a w 75. minucie miał bardzo złą interwencję w obronie swojej drużyny. Monaco wykonywało rzut rożny, dośrodkowanie zmierzało w kierunku Aureliena Tchouameniego, którego nie krył żaden z zawodników Marsylii. Milik stał bezpośrednio przed nim i minął się z piłką, nie trafił jej głową, przez co ta trafiła na głowę Francuza, a następnie do bramki.

Problemy Arkadiusza Milika "były logiczne"

Większość francuskich mediów nie zdecydowała się na ocenienie Milika, choć spędził na boisku 30 minut. - Milik walczył sam na szpicy a Dimitri Payet nie robił różnicy - napisał "Eurosport". Za to strona "Maxifoot" napisała, że "problemy Polaka z silnymi obrońcami Monaco były logiczne i trudno się temu dziwić, bo tak długiej przerwie od gry" (Milik został odsunięty od składu Napoli i w ogóle nie grał w tym sezonie - dop. red.).

Fanowski portal "Football Club de Marseille" napisał za to: - "Milik nie dostał żadnych podań od kolegów, nie mógł pokazać, na co go stać. Będzie potrzebował na to trochę czasu i na wywalczenie sobie miejsca w pierwszym składzie kosztem Dario Benedetto". Na ocenienie Milika zdecydował się fanowski portal "Le Phoceen". Nowy napastnik Marsylii dostał ocenę 4 (skala 1-10), która oznacza słabe spotkanie - taką notę, albo niższą, dostało większość jego kolegów. Podkreślono dobre zagranie do Floriana Thauvina w 63. minucie, ale jednocześnie podkreślono, że nie miał szansy na strzelenie gola.

Villas-Boas o Miliku: Nie chcemy podejmować zbyt wielkiego ryzyka

- Milik nie grał od 15 listopada. Nie chcemy podejmować zbyt wielkiego ryzyka. Będzie pracował przez najbliższy tydzień i przywrócimy go do odpowiedniej kondycji fizycznej, by mógł grać więcej. Ma za sobą słaby okres, a my będziemy musieli sprawić, by piłka do niego docierała, by stwarzać mu okazje - powiedział trener Andre Villas-Boas.

Trener, który już niedługo może zostać zwolniony. Marsylia poniosła już czwartą porażkę z rzędu. Składają się na to trzy przegrane w Ligue 1 oraz porażka z PSG w meczu o Superpuchar Francji. W ostatnich dziewięciu spotkaniach Olympique Marsylia odniosła tylko jedno zwycięstwo! Zespół Villasa-Boasa ma na koncie 32 punkty i zajmuje 6. miejsce w lidze. Nowy klub Milika traci już 13 punktów do prowadzącego PSG oraz osiem do Lyonu, który zajmuje pozycję gwarantującą grę w Lidze Mistrzów. Następcą Portugalczyka może zostać Ernesto Valverde, czyli były szkoleniowiec Barcelony >>