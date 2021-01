Nowy trener Arkadiusza Milika może zostać zwolniony. Były trener Barcelony na ratunek

Nie udał się Arkadiuszowi Milikowi debiut w Olympique Marsylia. Polak, który na boisko wszedł w 60. minucie, przebywał na nim niewiele ponad 30 minut, a jego nowy zespół przegrał z AS Monaco 1:3. Jak się okazuje, może być to porażka, która zdecyduje o losie obecnego trenera marsylczyków, Andre Villasa-Boasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Boniek o zwolnieniu Brzęczka: Moje i jego nastawienie było zupełnie inne

Miguel Angel Roman, dziennikarz hiszpańskiego "Movistar", poinformował, że Portugalczyk może zostać za chwilę zwolniony, a francuski klub ma już interesować się zatrudnieniem Ernesto Valverde. Zmiana na stanowisku szkoleniowca Olympique Marsylia ma być spowodowana bardzo słabymi wynikami drużyny w ostatnim czasie, które wpłynęły na rozczarowującą pozycję w tabeli.

Trener Barcelony bardzo szczerze. "Nie zamierzam kłamać. Mówię to, co widzę"

Milik będzie miał nowego trenera?

Drużyna Villasa-Boasa poniosła już czwartą porażkę z rzędu. Składają się na to trzy przegrane w Ligue 1 oraz porażka z PSG w meczu o Superpuchar Francji. W ostatnich dziewięciu spotkaniach Olympique Marsylia odniosła tylko jedno zwycięstwo! Zespół Villasa-Boasa ma na koncie 32 punkty i zajmuje 6. miejsce w lidze. Nowy klub Milika traci już 13 punktów do prowadzącego PSG oraz osiem do Lyonu, który zajmuje pozycję gwarantującą grę w Lidze Mistrzów.

Media: Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera. "Brutalny zawód"

Valverde bez pracy pozostaje od 13 stycznia zeszłego roku, kiedy został zwolniony z FC Barcelony. Wcześniej Hiszpan pracował między innymi w Athleticu Bilbao, Valencii, Olympiakosie, Villarrealu i Espanyolu.