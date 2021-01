AS Monaco - Olympique Marsylia. Pierwszy mecz Milika w Ligue 1? Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online

Choć oba kluby znajdują się blisko siebie w tabeli Ligue 1, tak po ostatnich spotkaniach to AS Monaco zdaje się być faworytem sobotniego spotkania. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca nie przegrała żadnego meczu od 16 grudnia 2020 roku. Warto zaznaczyć, że bilans ostatnich pięciu spotkań to cztery wygrane i jeden remis. W odwrotnej sytuacji jest Olympique Marsylia. Zespół Andre Villasa-Boasa poniósł trzy porażki w trzech ostatnich meczach.

Obecnie Olympique Marsylia zajmuje 6. miejsce w tabeli Ligue 1. Do miejsca gwarantującego grę w barażach o europejskie puchary drużynie brakuje czterech punktów przy jednym spotkaniu mniej. W przypadku wygranej z AS Monaco, zespół Villasa-Boasa będzie tracił zaledwie jeden punkt do 5. w tabeli Stade Rennes. Będące na 4. miejscu AS Monaco z kolei dzieli od prowadzącego w tabeli Paris Saint-Germain sześć punktów. Aktualna pozycja klubu gwarantuje awans do fazy grupowej Ligi Europy.

W obu drużynach nie zabraknie polskiego akcentu. W AS Monaco od 2019 roku występuje Radosław Majecki, były bramkarz Legii Warszawa. Natomiast w czwartek (21 stycznia) oficjalnie potwierdzono dołączenie Arkadiusza Milika do Olympique Marsylia w ramach wypożyczenia. Jest szansa, że 26-letni reprezentant Polski zadebiutuje już w sobotę.

AS Monaco - Olympique Marsylia. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie Ligue 1? Transmisja TV, stream

W listopadzie zeszłego roku Eleven Sports i Canal+ nabyły prawa do transmitowania rozgrywek Ligue 1 do zakończenia sezonu 2023/2024. Mecz AS Monaco – Olympique Marsylia będzie dostępny do obejrzenia w Eleven Sports 3 i nSport+. Transmisja rozpocznie się 23 stycznia 2021 roku o godzinie 21:00. Relacja na żywo dostępna będzie na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.