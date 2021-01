"Taki klub zawsze będzie chciał sprowadzić Ronaldo i Messiego"

Dyrektor sportowy PSG Leonardo cały czas pracuje nad wzmocnieniem drużyny Mauricio Pochettino. Po transferach Neymara i Kyliana Mbappe w 2017 r. paryżanie chcą sprowadzić kolejne wielkie gwiazdy.

Letnie okno transferowe w 2020 r. w wykonaniu PSG przebiegło spokojnie. Po wypożyczeniach wykupiono Mauro Icardiego i Sergio Rico (z Interu i Sevilli), wypożyczyła Danilo Pereirę, Alessandro Florenziego i Moise Keana (FC Porto, AS Roma i Everton) oraz podpisała umowę z Rafinhą. W styczniu media łączyły z PSG takich piłkarzy, jak Paulo Dybala, Christian Eriksen czy Dele Alli. Ten ostatni, zdaniem dziennikarza Fabrizio Romano, jest głównym celem władz Paris Saint-Germain w tym oknie transferowym.

Philippe Sanfourche z "L’Equipe" w rozmowie z "RMC Sport" zdradził jednak, że dyrektor sportowy PSG Leonardo szuka możliwości, aby sprowadzić w 2021 r. zarówno Lionela Messiego, jak i Cristiano Ronaldo. Messi ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2021 r., natomiast Ronaldo jest związany umową z Juventusem do 30 czerwca 2022 r.

"Messi i Ronaldo zawsze będą na liście życzeń takiego klubu, jak PSG"

– Wielcy gracze, tacy jak Messi, zawsze będą na liście życzeń takiego klubu, jak PSG. W przypadku Ronaldo jest podobnie. PSG i Ronaldo zawsze byli ze sobą powiązani, a ze strony piłkarza jest prawdziwe pragnienie. Ze strony Messiego jest to mniej pewne, niemniej klub ma wszystko, żeby na tym zyskać. Przeszłość nam pokazała, że transfer Neymara zwiększył dochody PSG, oczywiście przed pandemią. Więc Messi to Neymar do potęgi trzeciej – powiedział dziennikarz.

Paris Saint-Germain jest liderem Ligue 1 po 20. kolejkach z 42 punktami na koncie, ex-aequo z Lille. Od początku stycznia trenerem drużyny z Paryża jest Mauricio Pochettino. W 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG zagra w dwumeczu z FC Barceloną.