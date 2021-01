Obraniak skomentował transfer Milika. "Dobry interes. Można na nim zarobić"

Przenosiny Milika na Stade Velodrome od dłuższego czasu nie mogą się doczekać finalizacji. Na drodze stają coraz nowsze problemy. W oczekiwaniu na pozytywne zakończenie sprawy niemal wszyscy są jednak zdania, że Polak będzie dużym wzmocnieniem drużyny Andre Villasa-Boasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłopoty Milika w Napoli. "Wolę w kadrze niegrającego Milika niż grającego regularnie Piątka"

- Milik ma niesamowitą lewą nogę i jak na tak wysokiego napastnika jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Jest bardzo sprytny w polu karnym i bardzo dobrze gra głową. Może odgrywać w Marsylii kluczową rolę i sporo uczestniczyć w grze. To nie Flash, nie biega z prędkością 200 kilometrów na godzinę, ale ma duże umiejętności i jest ambitny. To nie Lewandowski i nie można go z nim porównywać, ale to dobry i inteligentny zawodnik - mówił dla francuskiego "La Provence" były reprezentant Polski Ludovic Obraniak.

Arkadiusz Milik przedłuży kontrakt z Napoli i odejdzie! "Biały dym we wtorek"

Milik za 8 milionów? To dobry interes

Olympique Marsylia ma sprowadzić do siebie Arkadiusza Milika na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu po sezonie za 8 milionów euro + 5 w bonusach.

- Ściągnięcie napastnika klasy międzynarodowej na tym poziomie za 8 milionów euro, to dobry interes, szczególnie że będzie można jeszcze na nim zarobić. Zapewne część pieniędzy trzeba będzie oddać Napoli, ale nie można mieć wszystkiego - dodawał Obraniak.

- Gdy widzimy, że taki Boulaye Dia kosztuje 15 milionów, ściągnięcie takiego zawodnika jak Milik na takich warunkach jest niemal niemożliwe. Być może jest to spowodowane wątpliwościami co do jego stanu zdrowia po dwukrotnym zerwaniu więzadeł krzyżowych - zaznaczał były pomocnik Lille, który jednak ma jedno poważne zastrzeżenie dotyczące przydatności reprezentanta Polski, związane z taktyką OM.

- Jeśli Andre Villas-Boas będzie dalej grał systemem 4-3-3, Milik nie zaistnieje. W ataku Marsylii można by było umieścić nawet Van Bastena, ale co z tego, jak piłka do niego nie dotrze - zakończył 34-latek.

Nowe informacje na temat transferu Arkadiusza Milika. "Coś się ruszyło"

"To idealny zawodnik dla OM"

Z byłym reprezentantem Polski zgadza się były napastnik OM i Juventusu, Włoch Fabrizio Ravanelli.

- Jeśli Milik przyjdzie do Marsylii, to szybko będzie robił różnice, zwłaszcza w polu karnym i jego okolicach. Jest bardzo silny, ma instynkt strzelecki. Jest idealnym zawodnikiem dla OM, ma wiele atutów, m.in. strzał lewą i prawą nogą, rzuty wolne... Bardzo dobrze gra również głową. Występuje w Neapolu, mieście pełnym pasji, które żyje piłką tak samo jak Marsylia, dlatego Milikowi będzie łatwo się dostosować do nowych warunków - komplementował Polaka Ravanelli w rozmowie z "La Provence".

Sytuację w Marsylii w kontekście przyjścia Milika skomentował także angielski dziennikarz, zajmujący się francuską piłką, Jonathan Johnson.

- Andre Villas-Boas jest rozczarowany swoją drużyną w pierwszej części sezonu, a po blamażu z Nimes (1:2) miarka się przebrała i nawet groził złożeniem rezygnacji. Ściągnięcie takiego napastnika jak Arkadiusz Milik może być dokładnie tym, czego Marsylia obecnie potrzebuje, aby dalej celować w ukończenie sezonu na miejscu pucharowym. W pewnym momencie wydawało się, że OM będzie w stanie powalczyć nawet o mistrzostwo Francji, ale ostatni spadek formy z porażką z Nimes na czele pokazał, że ta drużyna naprawdę potrzebuje wzmocnień. Transfer Milika może dać dodatkowego "kopa" na kolejną część sezonu - powiedział.