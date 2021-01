Transfer Arkadiusza Milika na ostatniej prostej. Wtem! Nagle pojawiły się dwa problemy

Arkadiusz Milik jest piłkarzem SSC Napoli od sierpnia 2016 roku. Łącznie Polak rozegrał 122 mecze i zdobył 48 goli dla klubu z Neapolu. Przed rozpoczęciem rozgrywek były zawodnik Górnika Zabrze został odstawiony od pierwszego zespołu z powodu sytuacji kontraktowej. W letnim oknie transferowym o Milika pytały takie kluby, jak Juventus FC, AS Roma, RB Lipsk czy ACF Fiorentina.

Napoli jest już dogadane z Marsylią

Warunki transferu z Olympique Marsylią, zostały już ustalone. Polski napastnik ma zostać wypożyczony z obowiązkiem wykupu – który wejdzie w życie po pierwszym oficjalnym meczu Polaka dla drużyny z Marsylii - po zakończeniu sezonu 2020/2021. Cała transakcja, włącznie z bonusami, ma opiewać na 13 milionów euro. Arkadiusz Milik podpisze 4,5-letni kontrakt, na mocy którego rocznie będzie zarabiać cztery miliony euro plus bonusy. Dodatkowo Napoli ma mieć zapewniony procent od przyszłego transferu polskiego napastnika. Aby transfer mógł dojść do skutku, Milik musi przedłużyć umowę z Napoli do końca sezonu 2021/2022, żeby cała transakcja była odpowiednio zaksięgowana.

Dwa problemy między Napoli a Milikiem

Jak informuje Nicolo Schira z "La Gazzetty dello Sport", pojawiły się komplikacje przy transferze z powodu niejasności na linii Napoli – Milik. Obie strony są w konflikcie, a wobec Milika został wytyczony proces sądowy przez prezydenta Napoli, Aurelio De Laurentiisa. Właściciel klubu z Kampanii chce, aby reprezentant Polski odpowiedział za obecność w buncie zespołu z listopada 2019 roku oraz poniósł konsekwencje za brak zgody na użycie praw do swojego wizerunku. Ma to związek z otwarciem przez byłego napastnika Ajaksu restauracji Food&Ball w Katowicach bez zgody klubu. Mimo rozmów o transferze prezydent De Laurentiis nie ma zamiaru wycofywać pozwów.

Jak podaje portal "Calciomercato", gdyby jednak Olympique Marsylia wycofało się z obowiązku wykupu Milika po zakończeniu obecnego sezonu, to Napoli ma zamiar się zabezpieczyć i wpisać w umowę klauzulę odstępnego w wysokości 12 milionów euro, która mogłaby zostać aktywowana wyłącznie przez kluby spoza Półwyspu Apenińskiego. Na te warunki nie przystaje zarówno Arkadiusz Milik, jak i jego agent Dawid Pantak. W najbliższych godzinach Napoli ma ponownie rozmawiać z przedstawicielami piłkarza, aby spróbować się porozumieć i dopiąć transfer Polaka do Olympique Marsylii.

W przypadku braku porozumienia Arkadiusz Milik nie zostanie piłkarzem Olympique Marsylii. Nie należy wtedy wykluczyć, że do walki o podpis reprezentanta Polski wróci Juventus, Atletico Madryt czy AS Roma. Warto przypomnieć, że w momencie, gdy piłkarzowi zostaje mniej niż sześć miesięcy do końca kontraktu, zainteresowane kluby mogą się z nim porozumieć w kwestii transferu definitywnego, który byłby ważny od pierwszego lipca. Z takiej opcji, zdaniem włoskich mediów, mógłby zdecydować Juventus FC.