Nowy klub jest podekscytowany perspektywą transferu Milika! "Jeden z najlepszych"

Olympique Marsylia może się okazać wybawcą Arkadiusza Milika. Polak, którego kontrakt z Napoli wygasa z końcem czerwca, nie rozegrał w tym sezonie żadnego meczu i nie jest brany pod uwagę przez trenera Gennaro Gattuso. Prezes klubu, Aurelio De Laurentiis, zdecydował o ukaraniu Polaka za nie podpisanie nowej umowy i chęć transferu do największego rywala Napoli, Juventusu.

Sporo wskazywało na to, że Milik zmarnuje cały sezon. Chociaż już w czerwcu Polak będzie mógł zmienić klub za darmo, to De Laurentiis w zimowym okienku transferowym oczekiwał za naszego zawodnika bardzo wysokiej kwoty 15 milionów euro. Teraz wydaje się, że Włoch obniżył oczekiwania i pozwoli odejść piłkarzowi do Francji.

Dyrektor sportowy Olympique Marsylia wypowiedział się na temat Milika

W piątek "La Gazetta dello Sport" poinformowała, że Olympique Marsylia zaoferowała za Milika 10 milionów euro oraz 5 milionów euro bonusów. Ta oferta zadowoliła De Laurentiisa.

Na ten temat wypowiedział się też dyrektor sportowy francuskiego klubu, Pablo Longoria. - Milik? Myślę, że w tym okienku transferowym wszyscy są trochę niecierpliwi. My staramy się być inni. Szukamy różnych możliwości do wzmocnienia ataku, a o Miliku rozmawialiśmy przez wiele dni. To jeden z najlepszych napastników w Europie, ale musimy się odpowiednio przygotować i przenanalizować wszystkie możliwości. Ci, którzy są spokojni, zawsze wygrywają - powiedział Longoria w "Téléfoot la Chaîne".