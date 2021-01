PSG planuje transferowy hit! Już nie tylko Messi. Mbappe będzie zmuszony odejść?

2 stycznia trenerem PSG został Mauricio Pochettino. Argentyńczyk, który zastąpił zwolnionego Thomasa Tuchela, ma być kluczem do spełnienia marzenia katarskich właścicieli klubu, jakim jest pozyskanie Lionela Messiego.

Kontrakt gwiazdora FC Barcelony wygasa z końcem czerwca tego roku, co oznacza, że już latem będzie on mógł zmienić klub za darmo. Wśród potencjalnych nabywców Messiego wymienia się między innymi właśnie PSG, dla którego pozyskanie jednego z najlepszych piłkarzy w historii byłoby nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale też potężnym ruchem marketingowym. Transferu Argentyńczyka otwarcie domagał się obecny gwiazdor PSG, Neymar, który przed transferem do Francji grał z Messim w FC Barcelonie.

Argentyńczyk nie jest jednak jedynym piłkarzem, jakiego Pochettino chciałby w zespole mistrza Francji. Jak poinformował hiszpański "AS", trener PSG chciałby też sprowadzić Sergio Aguero z Manchesteru City, którego kontrakt, tak samo jak Messiego, wygasa już latem tego roku. Według informacji hiszpańskiego dziennika Aguero zdecydowanie bardziej pasuje do koncepcji Pochettino niż Moise Kean oraz Mauro Icardi, czyli obecni napastnicy PSG.

Wielkie ruchy w kadrze PSG już latem?

Takie ruchy, choć nie wymagałyby od PSG płacenia pieniędzy obecnym klubom piłkarzy, byłyby jednak kosztowne. Mistrzowie Francji musieliby zapłacić duże pensje zawodników oraz prowizje, które należałyby się nie tylko piłkarzom, ale też ich agentom.

Jak przekonuje "AS", obecne zadłużenie PSG wynosi około 100 milionów euro, co budzi niepokój klubu w kontekście przepisów finansowego fair play. Chociaż w dobie koronawirusa FIFA i UEFA poluzowały ekonomiczne obostrzenia, to ewentualne zatrudnienie Messiego i Aguero zmuszałoby PSG do sprzedaży jednej z obecnych gwiazd.

"AS" informuje, że to rodzi szansę dla Kyliana Mbappe, który od dawna łączony jest z transferem do Realu Madryt. Sprzedaż francuskiego mistrza świata i jednego z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie do mistrza Hiszpanii nie tylko pozwoliłaby PSG na zatrudnienie obu Argentyńczyków, ale zdecydowanie też poprawiłoby finansową sytuację klubu.