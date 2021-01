Pochettino wprowadza swoje zasady w PSG. Już ostrzega piłkarzy. "To bardzo ważne"

Pochettino, który bez pracy pozostawał od listopada 2019 roku, kiedy został zwolniony z Tottenhamu Hotspur, przejął paryski zespół po Thomasie Tuchelu. Choć Niemiec w ciągu dwóch lat dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju, a w poprzednim sezonie dotarł z PSG do finału Ligi Mistrzów, katarscy właściciele klubu podziękowali mu za współpracę pod koniec 2020 roku. Powodem miały być słabe wyniki osiągane przez zespół w ostatnich tygodniach - po 17. serii gier paryżanie zajmują 3. miejsce w tabeli Ligue 1 i tracą do lidera, Olympique Lyon, jeden punkt.

Ostrzeżenie dla gwiazd

W rozmowie opublikowanej przez oficjalny serwis internetowy PSG Pochettino zapowiedział, że nie ma wątpliwości, że mistrzowie Francji szybko wrócą na odpowiedni poziom. Między słowami dał też do zrozumienia, że selekcjonując skład, będzie się kierował aktualną formą zawodników, a status gwiazd poszczególnych graczy nie ma dla niego znaczenia.

- Ten klub zawsze stawiał na perfekcję. Piłkarze muszą zasłużyć na to, żeby nosić tę koszulkę - tłumaczył Pochettino. - Mam do dyspozycji jednych z najlepszych zawodników na świecie, to oni są głównymi aktorami tego widowiska, więc muszą kochać to, co będą robić na boisku. To bardzo ważne - dodał.

Drugi raz w tej samej rzece

Dla Argentyńczyka praca w PSG będzie powrotem po latach. Od 2001 do 2003 roku Pochettino jako piłkarz rozegrał w barwach paryskiego zespołu 70 meczów, w których zdobył 4 bramki. - Jestem podekscytowany powrotem i możliwością odnowienia tej relacji, jaką miałem z klubem i kibicami. Po odejściu zawsze śledziłem to, co dzieje się w PSG - przyznał w wywiadzie nowy szkoleniowiec.

Działacze PSG liczą, że zatrudnienie Pochettino nie tylko pozwoli wskoczyć zespołowi na wyższy poziom sportowy, ale i przekona do pozostania Kyliana Mbappe. Relacje gwiazdora z Tuchelem były trudne, a Niemiec miał być jednym z powodów, dla których zawodnik zwlekał z przedłużeniem wygasającego w 2022 roku kontraktu. W Paryżu liczą, że zmiana trenera przekona Mbappe do pozostania w Parku Książąt i odrzucenia ewentualnych ofert Realu Madryt, który jest zainteresowany sprowadzeniem Francuza.