Oficjalnie! PSG ma nowego trenera. Wielki powrót na Parc des Princes

Informację o zatrudnieniu Pochettino szefowie PSG ogłosili w sobotę po południu. "Witaj, Mauricio" - napisano na Twitterze mistrzów Francji i zamieszczono wideo z Argentyńczykiem w roli gracza PSG.

Pochettino zastąpi Tuchela

Dla Mauricio Pochettino to bowiem powrót do stolicy Francji. Reprezentował on PSG jeszcze w roli piłkarza, w latach 2001-2003. Teraz będzie szkoleniowcem, zastępując zwolnionego przed świętami Niemca Thomasa Tuchela.

- Jestem dumny, widząc, jak nasz były kapitan wraca do Paris Saint-Germain. Paryż zawsze był dla niego domem. Mam nadzieję, że razem zapoczątkujemy nowy rozdział w historii klubu - powiedział prezes PSG Nasser Al-Khelaifi.

Argentyńczyk od początku miał być faworytem Al-Khelaifiego. Pod koniec roku "Le Parisien" poinformował, że pracę może dostać jednak Massimiliano Allegri. Władze mistrzów Francji doszły jednak do porozumienia z Pochettino. Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 r. z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

- Jestem szczęśliwy i zaszczycony. Mam stąd najlepsze wspomnienia. Wracam do Paryża mając ambicję i jednocześnie pokorę, by odnieść sukces z najbardziej utalentowanymi piłkarzami na świecie - dodał trener.

48-letni Pochettino wraca do pracy po ponad rocznej przerwie, gdy został zwolniony z Tottenhamu. Wcześniej Argentyńczyk odrzucił dwie propozycje pracy - z AS Monaco oraz Benfiki. Pierwszy trening z nowym zespołem poprowadzi w niedzielę 3 stycznia.