Nowy uczestnik bitwy o Arkadiusza Milika. Polaka chcą też Francuzi

W walce o Arkadiusza Milika pojawiłby się nowy kandydat: Olympique Marsylia. Jak informuje RMC Sport, francuski klub byłby zainteresowany podpisaniem kontraktu z polskim napastnikiem już podczas zimowego okna transferowego. Marsylia jest świadoma, że o Milika stara się także Atletico Madryt, ale nie zamierza odpuszczać.

Milik do Francji?

Umowa Milika z Napoli obowiązuje do czerwca 2021. Nic nie wskazuje na to, by została przedłużona. Tym bardziej że jak donoszą włoskie media, klub z Neapolu właśnie pozwał polskiego pomocnika. Milik będzie chciał zmienić pracodawcę jak najszybciej. Zimą Włosi dostaną za niego jeszcze pieniądze, a latem będzie mógł odejść za darmo. Zamieszanie wokół zawodnika jest ważne także z punktu widzenia reprezentacji Polski. Milik w tym momencie nie gra w Napoli, został skreślony. Jeśli nie odejdzie do innego klubu do lata przyszłego roku, a przez to nie będzie grał w tym sezonie, może mieć problem z załapaniem się do kadry Jerzego Brzęczka na Euro 2021.

"Tuttosport" informowało kilka dni temu, że nasz napastnik jest brany pod uwagę przez Juventus, ale mistrz Włoch oczekuje obniżki ceny. Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk - to inne zespoły, z którymi polski napastnik był łączony w ostatnich miesiącach.

