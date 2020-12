Sylwester Neymara potrwa do poniedziałku! Mega impreza w kraju zgnębionym przez koronawirusa

Brazylia to jedno z państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Zachorowało tam ponad 7,5 mln osób, a zmarło ponad 190 tysięcy. Neymara to jednak zbytnio nie obchodzi, przynajmniej zdaniem dziennika "O Globo". Brazylijscy dziennikarze informują, że gwiazdor Paris Saint Germain zamierza zorganizować w Rio De Janeiro pięciodniową imprezę sylwestrową, na której ma się zjawić 500 gości!

REKLAMA

Zobacz wideo "Odłóżmy na bok liczby i gabloty. To jest najlepszy piłkarz na świecie" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Ramos, Milik, Messi, Alaba. Za trzy dni zaczynają akcję pod tytułem: kto da więcej

"O Globo" zdradza szczegóły planu Neymara. Piłkarz miał nawet zlecić ekipie budowlanej, by wyciszyła ściany w podziemnej dyskotece. Oprócz parkietu, który rozgrzeje DJ, będzie dostępny pokój z grami wideo. Goście będą mogli spać w pobliskim hotelu, za który zapłaci piłkarz. Neymar nie chce, by impreza wyciekła do mediów, więc poinformował gości o zakazie telefonów komórkowych.

Jeśli wierzyć mediom, to impreza miałaby się zakończyć 4 stycznia, a już dwa dni później PSG zmierzy się w lidze z St. Etienne.

Rewolucja w PSG

W obecnym sezonie PSG przegrało już cztery mecze w Ligue 1, czyli tyle samo, ile w poprzednich rozgrywkach, które zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Paryżanie zajmują dopiero trzecie miejsce w lidze, ale tracą tylko punkt do Lyonu i Lille. Trener Thomas Tuchel został jednak zwolniony, a jego następcą może zostać Mauricio Pochettino, były szkoleniowiec Tottenhamu.

Dwa gole polskiego obrońcy w Anglii! Decydująca bramka w doliczonym czasie