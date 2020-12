Messi decyduje o swojej przyszłości w Barcelonie. Ważny wywiad piłkarza

24 grudnia świat piłki zelektryzowała informacja o zwolnieniu Thomasa Tuchela z roli trenera Paris Saint-Germain. Ruch paryskiego klubu wywołał wiele dyskusji wśród dziennikarzy i kibiców. Wiadomo, że zastępcą Niemca na Parc des Princes ma być Mauricio Pochettino, choć PSG tego jeszcze nie potwierdziło.

"Le Parisien": Pochettino w PSG może oznaczać transfer Messiego

I to sprawia, że "Le Parisien" podał informację o tym, że nieprzypadkowo trener paryżan będzie Argentyńczykiem. W klubie mieliby się spodziewać, że w ten sposób łatwiej byłoby przekonać do transferu do PSG Lionela Messiego, który niedługo ma zdecydować o swojej przyszłości.

Sprytny ruch PSG, by pokrzyżować plany Realu. "Wygląda to na zaplanowaną taktykę"

Już w niedzielę Messi może zdradzić, czy odejdzie z Barcelony

Według innych dziennikarzy te doniesienia to jedynie plotki, ale według nich zastanawiać może fakt, że ogłoszenie odejścia Tuchela i plotki o Pochettino pojawiają się niedługo przed tym, jak w La Sexta TV ukaże się wywiad dziennikarza Jordiego Evole z piłkarzem, który ma szczerze odpowiedzieć na pytania o przyszłość i kwestię tego, jak czuje się w FC Barcelonie. Ostatnie niepotwierdzone informacje na temat tego wywiadu wskazywały jednak, że Messi ma potwierdzić, że dobrze czuje się w klubie i chce w nim zostać na dłużej. Publikację rozmowy zapowiedziano na godzinę 21 w niedzielę.

Media zdradzają szczegóły zwolnienia Tuchela. Decyzja władz "dotknęła" zwłaszcza Neymara

Inna ujawniona teoria odnośnie sprawy zwolnienia Tuchela wskazywała, że miało ono zablokować transfer do Realu Madryt Kyliana Mbappe. Thomas Tuchel był trenerem PSG od lipca 2018 roku. Mauricio Pochettino wcześniej trenował Tottenham, który objął w maju 2014 roku, a rozstał się z klubem w listopadzie 2019. Obecnie szkoleniowcem jest tam Jose Mourinho.

