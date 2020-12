Sprytny ruch PSG, by pokrzyżować plany Realu. "Wygląda to na zaplanowaną taktykę"

Burzliwe - tak jednym słowem relacje Kyliana Mbappe z Thomasem Tuchelem określa hiszpański "AS", który donosi teraz, że zwolnienie niemieckiego trenera może mieć wpływ na dalsze losy gwiazdy Paris Saint-Germain. "Wygląda to na zaplanowaną taktykę dyrektora sportowego Leonardo i właścicieli klubu, by zatrzymać Mbappe na dłużej i pokrzyżować plany Realu Madryt" - czytamy w dzienniku.

Mbappe chce wpisania do kontraktu specjalnej klauzuli dla Realu

Następcą Tuchela, choć jeszcze nieoficjalnie, ma zostać Mauricio Pochettino. "AS" informuje, że władze PSG już nawet poinformowały argentyńskiego trenera, który od ponad roku pozostawał bez pracy (od zwolnienia z Tottenhamu), że zrobią wszystko, by Mbappe został w Paryżu na dłużej. A to oznacza, że podpiszą z nim nowy kontrakt, bo ten obecny wygasa w czerwcu 2022 roku.

I na to właśnie liczył Real. Że uda mu się po sezonie wykupić Mbappe z PSG. Hiszpanie nawet szacowali, że będzie to transfer w granicach astronomicznych 180 mln euro. Ale teraz cena jeszcze wzrośnie, bo "AS" podaje, że Mbappe, który jest skłonny przedłużyć swój kontrakt, domaga się wpisania do niego specjalnej klauzuli, która umożliwi jego transfer do Realu. Ale mowa tu o znacznie wyższej kwocie, bo o 250 mln euro.

"AS" informuje także, że zatrudnienie Pochettino nie tylko krzyżuje plany Realu co do Mbappe, ale też samego Pochettino, który dla Florentino Pereza był wymarzonym kandydatem na następcę Zinedine'a Zidane'a.

