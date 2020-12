PSG wybrało już nowego trenera! Zastąpi Thomasa Tuchela

W wigilijny poranek niemieckie media przekazały, że PSG zwolniło Thomasa Tuchela, który dostał tę informację w środę wieczorem od Leonardo (dyrektor sportowy) po wygranym 4:0 meczu ze Strasbourgiem. PSG awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów (gdzie zagra z Barceloną), a po 17 kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli ze stratą punktu do pierwszego Lyonu i drugiego Lille. Jak się okazuje, władze PSG zwalniając Tuchela - trwają rozmowy ws. rozwiązania kontraktu - miały już gotowego następcę.

Pochettino zawsze chciał wrócić do PSG w roli trenera

Jak informuje Mohamed Bouhafsi z RMC Sport, "jeśli nie wydarzy się nic nieprawdopodobnego", nowym trenerem mistrzów Francji zostanie Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pozostaje bez pracy po tym, jak został zwolniony z Tottenhamu w listopadzie 2019 roku po pięciu latach pracy w londyńskim klubie, z którym awansował m.in. do finału Ligi Mistrzów (0:2 z Liverpoolem). Bouhafsi pisze, że Pochettino - który występował w PSG w latach 2001-2003 - zawsze chciał wrócić do tego klubu w roli trenera i teraz rzeczywiście dostanie taką szansę.

Te informacje potwierdza znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Władze PSG skontaktowały się z jego prawnikami na początku tego tygodnia i obie strony prawdopodobnie dojdą do porozumienia. Opcją rezerwową dla mistrzów Francji jest Thiago Motta, były piłkarz tego klubu (w 2018 roku zakończył w nim karierę), który prowadził już zespół PSG do lat 19 i Genoę (od października do grudnia 2019 roku, został zwolniony po 10 meczach: jego ekipa zdobywała średnio 0,9 pkt na mecz).

PSG jak do tej pory nie wydało oficjalnego komunikatu ws. zwolnienia Tuchela, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo pojawią się oficjalne informacje w tej sprawie.

