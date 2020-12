Interwencja roku piłkarza PSG! "Jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałeś"

Był 77. minuta meczu. PSG wykonywało rzut rożny. W pewnym momencie mistrz Francji stracił piłkę i błyskawiczną akcję wyprowadzili gospodarze. Burak Yilmaz mógł zrobić wszystko, podać na lewą stronę albo prawą do jednego z trzech kolegów, którzy uczestniczyli w kontrataku. Zbyt długo jednak zwlekał z zagraniem i ostatecznie został powstrzymany przez niezwykle ofiarnie interweniującego obrońcę PSG, Presnela Kimpembe, który podczas szalonego biegu doznał kontuzji!

Zobacz zmarnowany kontratak Lille:

Kimpembe uratował PSG przed stratą gola i doznał kontuzji. "To było niesamowite"

Kilka minut później Kimpembe musiał opuścić murawę. Prawdopodobnie doznał urazu naciągnięcia ścięgna. Jego kolega z formacji defensywnej Marquinhos nie szczędził ciepłych słów pod adresem Kimpembe, którego interwencja może śmiało kandydować do najlepszej w całym 2020 roku.

- To było niesamowite, ale niestety okupił to kontuzją. Zrobił to, co konieczne dla zespołu. Interweniował sam wobec trzech czy czterech napastników. Jesteśmy mu wdzięczni, bo gdyby na to się nie odważył i nie zdjął tej piłki z nogi rywalowi, bylibyśmy teraz bardzo niezadowoleni - powiedział Brazylijczyk z wielkim podziwem dla Kimpembe, w rozmowie z kanałem "Telefoot".

- To jedną z najlepszych akcji obronnych, jakie kiedykolwiek widziałeś! Niewiarygodny Presnel Kimpembe wygrał w walce jeden na czterech. Naciągnął ścięgno podczas biegu, a mimo to udało mu się skutecznie powstrzymać Yilmaza - zachwycał się na Twitterze dziennikarz Julien Laurens, współpracujący m.in z "RMC Sports" i "ESPN".

PSG po remisie 0:0 spadło na 3. miejsce w ligowej tabeli i ma punkt straty do lidera, Lille i drugiego Lyonu. W środę odbędzie się ostatnia kolejka ligi francuskiej w 2020 roku. PSG zagra u siebie ze Strasbourgiem, a Lille na wyjeździe z Montpellier.