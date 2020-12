Tak teraz wygląda Kylian Mbappe. Zupełnie nowa fryzura. "BUBBLE GUM"

Piłkarze PSG często zaskakują zmianami wizerunków. Neymar miał już srebrne i różowe włosy, ale teraz nową fryzurą pochwalił się Kylian Mbappe. I całkowicie zaskoczył fanów.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]