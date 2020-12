"Zapłacisz życiem, ty i twoja rodzina". Sprawą już zajmuje się policja

Olympique Lyon wygrało w ostatniej kolejce Ligue 1 z Paris Saint-Germain 1:0. Rezultat spotkania przyćmiła sytuacja z 90. minuty, gdy Neymar został brutalnie sfaulowany przez Thiago Mendesa. Pomocnik został ukarany przez sędziego czerwoną kartką.

Thiago Mendes i jego rodzina pod ostrzałem kibiców PSG

Żona Thiago Mendesa w rozmowie z dziennikarzem "GFFN" zdradziła, że groźby, jakie docierają do miejsca zamieszkania zawodnika Lyonu dotyczą nie tylko piłkarza, ale także pozostałych członków rodziny. - Za to co zrobił twój mąż, jeśli Neymarowi się cokolwiek stanie, zapłacisz życiem. Ty i twoja rodzina, jedno po drugim - przytoczyła jedną z pogróżek partnerka Mendesa.

Sprawę zgłoszono policji. Szczegóły wiadomości kierowanych do piłkarza i jego partnerki badają funkcjonariusze śledczy. Brutalny faul Thiago Mendesa skrytykowało wiele osób z otoczenia Neymara, m.in. ojciec Brazylijczyka. Pomocnik Olympique Lyon opublikował natomiast nagranie, w którym przeprosił za faul i kontuzję, jakiej doznał Neymar.

- Nie miałem zamiaru go skrzywdzić. Wiemy, że Neymar to jeden z najlepszych graczy na świecie. Jak wszyscy Brazylijczycy, podziwiam jego grę. Mam nadzieję, że nie stało mu się nic poważnego i szybko dojdzie do siebie, aby dalej sprawiać radość kibicom. Jeszcze raz przepraszam - powiedział Thiago Mendes specjalnym filmie opublikowanym na Instagramie.

Wciąż nie wiadomo, jak długa będzie przerwa Neymara. PSG w bieżącym roku kalendarzowym w walce o pierwsze miejsce w tabeli zmierzy się z Lorient. Jak zapowiadano kilka dni temu, Brazylijczyk nie będzie mógł wystąpić w najbliższym ligowym meczu, do którego dojdzie w środę (15 grudnia) o godz. 21:00.