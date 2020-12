Transferowy hit? Mbappe łączony z dwoma gigantami. "Wszystkie decyzje podejmujemy razem"

Umowa Mbappe z PSG obowiązuje co prawda do 2022 r., ale spekulacje dotyczące transferu Francuza nie cichną. Mówi się, że 19-latek może trafić do Realu bądź Liverpoolu. Jak przyznaje piłkarz, podjąć decyzję o ewentualnym odejściu z Paryża pomoże mu rodzina.

- Wszystkie decyzje podejmujemy razem. To rodzina popchnęła mnie wyżej i pozwoliła mi być tam, gdzie jestem. Bez nich byłoby to niemożliwe, szczególnie gdy są gorsze momenty. Kiedy ich doświadczasz, widzisz, kto jest przy tobie. A moi rodzicie pomagają mi za każdym razem. Nie sądzę, żeby bez nich to wszystko mi się udało. Pokazują mi, jak żyć we właściwy sposób - cytuje Kyliana Mbappe portal express.co.uk.

Kylian Mbappe odejdzie z Paris Saint-Germain? Dwa wielkie kluby zainteresowane napastnikiem

Według brytyjskich mediów, Zinedine Zidane jest zdeterminowany, by ściągnąć Mbappe do Madrytu. Dodatkowo Real Madryt ma być pierwszym wyborem reprezentanta Francji. Wciąż nie wiadomo, czy 19-latek przedłuży umowę z PSG i jaki kierunek wybierze w przyszłości.

Kylian Mbappe pobił rekord wszech czasów w Lidze Mistrzów. Odebrał pozycję numer 1 Lionelowi Messiemu

Nie wiadomo, czy władze PSG będą chciały sprzedać napastnika już latem, czy poczekają, ryzykując, że w 12 miesięcy później nic na nim nie zarobią. W ostatnim czasie Mbappe bije kolejne rekordy. Dzięki dwóm golom strzelonym z Basaksehirem stał się najmłodszym strzelcem 20 goli w Lidze Mistrzów.