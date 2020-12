Prezes PSG zabrał głos ws. przyszłości Leo Messiego! Wystarczyły dwa zdania

To, czego pragnę najbardziej, to ponowna gra z Leo Messim – stwierdził Neymar po meczu PSG z Manchesterem United (1:3). Jego wypowiedź wywołała sensację. Od razu rozpoczęto spekulacje na temat powrotu Brazylijczyka do ekipy z Camp Nou lub transferu Argentyńczyka do Paryża. Ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, bo 33-latkowi latem wygasa kontrakt z Barcą, jednak na razie brakuje konkretów w tej sprawie. Temat skomentował Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG.

Prezes PSG komentuje plotki o transferze Leo Messiego

– Leo Messi jest obecnie piłkarzem Barcelony. Nie mogę więc o nim rozmawiać – lakonicznie stwierdził Al-Khelaifi w programie "Touche Pas a Mon Poste"Pre. Była to wyjątkowo dyplomatyczna odpowiedź, jednak sytuacja może szybko się zmienić, bo, teoretycznie, od stycznia genialny Argentyńczyk będzie mógł bez przeszkód rozmawiać z dowolnym klubem.

Francuskie media sugerują jednak, że nic nie jest niemożliwe. – Kupując w jednym oknie Kyliana Mbappe i Neymara PSG pokazało, że niemożliwe dla niego nie istnieje. Byłoby czymś niesamowitym, gdyby do tego duetu dołożono jeszcze Leo, nawet na dwa sezony – przekonują dziennikarze Radio Monte Carlo.