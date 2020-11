Andre Villas-Boas oburzony po nominacji na trenera roku FIFA. ""To skandal. FIFA śpi"

Hansi Flick (wygrał z Bayernem Monachium mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów), Juergen Klopp (poprowadził Liverpool do wywalczenia tytułu mistrza Anglii po 30 latach przerwy), Zinedine Zidane (wygrał z Realem Madryt mistrzostwo Hiszpanii), Julen Lopetegui (wygrał Ligę Europy z Sevillą) i Marcelo Bielsa (Leeds pod jego wodzą wróciło do angielskiej elity po 16 latach przerwy) - tak wygląda lista nazwisk trenerów, którzy znaleźli się w finałowej piątce ogłoszonej przez FIFA. Nie wszystkim ta decyzja przypadła do gustu.

Villas-Boas nie może pogodzić się z nominacją dla Bielsy w plebiscycie FIFA The Best i proponuje Thomasa Tuchela. "To jest skandal"

Oburzony jest Andre Villas-Boas, trener Olympique Marsylia, który stwierdził, że znalezienie się w tym gronie Marcelo Bielsy jest "skandalem". Bielsa prowadzi Leeds United, które pierwszy raz od 16 lat wywalczyło awans do Premier League. Portugalski szkoleniowiec Marsylii uważa, że jest to zbyt mały sukces, aby zostać nominowanym do nagrody FIFA The Best.

- Bielsa? Musi wygrać jakieś prestiżowe trofeum. Na pewno nie ma go w piątce czołowych trenerów na świecie w 2020 roku. Tuchel wygrał cztery trofea, a w dodatku PSG grało w finale Ligi Mistrzów - powiedział trener Olympique Marsylia, cytowany przez portal marseillenews.net. - To, że Tuchel nie znalazł się w piątce najlepszych, jest skandalem. FIFA śpi - dodał Villas-Boas.

Ogłoszenie nazwisko najlepszego trenera w plebiscycie FIFA The Best nastąpi 17 grudnia. Faworytem do wygrania jest Flick, trener Bayernu. Podczas gali w Zurychu wybrany zostanie również piłkarz roku. Jednym z faworytów jest Robert Lewandowski.

To nie pierwsza opinia Villasa-Boasa w ostatnich dniach, która może wzbudzać pewne kontrowersje, chociaż na pewno nie tak duże, jak jego wcześniejsza wypowiedź. Portugalczyk zaproponował, by w hołdzie dla zmarłego Diego Maradony FIFA zastrzegła numer 10 na koszulkach wszystkich drużyn piłkarskich.